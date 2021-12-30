  • 17°C
香港時間 : 20211230日 (週四) 10:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐陽震華2.0】送長女出國升學惹海量留言　黎瑞恩：學完返嚟咪回饋祖國囉

娛樂 10:25 2021/12/30

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

「小恩子」黎瑞恩貼出母女合照，惹來大量網民留言洗版。

「小恩子」黎瑞恩最近貼出母女合照，一則送別長女曾凱栭（Sheree）的帖文引起不少網民留言討論，情況有如之前歐陽震華在微博分享聖誕節祝福，惹來網民回響，黎瑞恩亦為此數次留言回應網民。

從黎瑞恩貼出的近照中可見，長女決定到外國升學，她近日到機場跟女兒道別並相擁合照，卻成為了網民討論的熱話。

【正能量】邵美琪久休現身慈善活動　好友黎瑞恩分享抗病心路歷程

（FB圖片）

黎瑞恩於社交平台寫道：「希望幾個月之後可以見啦😭😭 #俾心機❤️加油」

有網民在帖文下留言為Sheree送上祝福，黎瑞恩答謝道：「多謝各位哥哥姐姐嘅鼓勵同祝福🙏🙏🙏」

【單對單】黎瑞恩揭昔日豪門生活點滴　感激梅小惠李國祥開解幫忙過難關　

不過，後來有網民翻舊帳貼出黎瑞恩的以前寫下的帖文，並斥責她為「漢奸」，惹來大量網民留言。

黎瑞恩無奈回應：「嘩😳咩事咁熱鬧呀😃點解唔可以外國讀書呢🤔唔使出動到漢奸咁緊要呀🙄真係俾你哋笑死我呀😂正因為有d科目無😬所以咪要去學囉🤨學完返嚟咪回饋祖國囉😉咩事咁大反應呢🤔」

最新影片推介：姚子羚專訪

然而，網民仍然繼續留言，情況有如歐陽震華之前所發的聖誕帖文一樣，反應激烈。

小恩子無奈回應

黎瑞恩其後再度回覆：

唉😮‍💨各位充滿憤怒嘅施主🥺你哋放下啦😌唔好嘥咗寶貴嘅時間啦😂😂
苦海無邊🌊
回頭是岸🙏🙏
施主請回
我唔會再答你哋㗎喇😊
多謝光臨🥰🥰

「小恩子」黎瑞恩於2014年與前夫曾智明離婚後，成為單親媽媽獨力照顧一對仔女曾凱栭（Sheree）和曾浩儒（Tyrone），轉眼間已18歲及16歲大。小恩子日前分享細仔的生日照，可見細仔與爸爸像餅印，大女則眼大大留有一頭烏黑秀髮，被指貌似《愛．回家之開心速遞》的「細龍太」陳偉琪。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Sheree 在13歲已想去澳洲升讀一間女子中學。小恩子曾表示，作為媽媽縱有不捨，也要尊重女兒的選擇，她事前已向女兒解釋，到澳洲讀書就要學會獨立，甚麼都要自己做，必須考慮清楚，女兒說沒問題。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】黎瑞恩女兒澳洲讀書遺傳好歌喉　女大18變似「細龍太」細仔像爸爸
14:20 2021/06/09
【星二代】黎瑞恩女兒澳洲讀書遺傳好歌喉　女大18變似「細龍太」細仔像爸爸
【單對單】黎瑞恩揭昔日豪門生活點滴　感激梅小惠李國祥開解幫忙過難關　
13:09 2021/07/18
【單對單】黎瑞恩揭昔日豪門生活點滴　感激梅小惠李國祥開解幫忙過難關　
【單對單】親揭跟吳君如胞弟吳君祥離婚真相　江美儀享受單身：不會再同居
16:33 2021/07/16
【單對單】親揭跟吳君如胞弟吳君祥離婚真相　江美儀享受單身：不會再同居

你可能感興趣

【星二代】黎瑞恩女兒澳洲讀書遺傳好歌喉　女大18變似「細龍太」細仔像爸爸
14:20 2021/06/09
【星二代】黎瑞恩女兒澳洲讀書遺傳好歌喉　女大18變似「細龍太」細仔像爸爸
【單對單】黎瑞恩揭昔日豪門生活點滴　感激梅小惠李國祥開解幫忙過難關　
13:09 2021/07/18
【單對單】黎瑞恩揭昔日豪門生活點滴　感激梅小惠李國祥開解幫忙過難關　
【單對單】親揭跟吳君如胞弟吳君祥離婚真相　江美儀享受單身：不會再同居
16:33 2021/07/16
【單對單】親揭跟吳君如胞弟吳君祥離婚真相　江美儀享受單身：不會再同居
黎瑞恩 娛樂人物職業 海外升學 家庭關係 歌手 娛樂機構

最高瀏覽

【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小
17:43 2021/12/29
【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小
【東張西望】陳彥行與銀行達成共識獲賠償　行姐回應網民嘲諷：落井下石的隨便
12:46 2021/12/29
【東張西望】陳彥行與銀行達成共識獲賠償　行姐回應網民嘲諷：落井下石的隨便