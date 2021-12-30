【歐陽震華2.0】送長女出國升學惹海量留言　黎瑞恩：學完返嚟咪回饋祖國囉

▲ 「小恩子」黎瑞恩貼出母女合照，惹來大量網民留言洗版。

「小恩子」黎瑞恩最近貼出母女合照，一則送別長女曾凱栭（Sheree）的帖文引起不少網民留言討論，情況有如之前歐陽震華在微博分享聖誕節祝福，惹來網民回響，黎瑞恩亦為此數次留言回應網民。

從黎瑞恩貼出的近照中可見，長女決定到外國升學，她近日到機場跟女兒道別並相擁合照，卻成為了網民討論的熱話。

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▲ （FB圖片）

黎瑞恩於社交平台寫道：「希望幾個月之後可以見啦😭😭 #俾心機❤️加油」

有網民在帖文下留言為Sheree送上祝福，黎瑞恩答謝道：「多謝各位哥哥姐姐嘅鼓勵同祝福🙏🙏🙏」

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不過，後來有網民翻舊帳貼出黎瑞恩的以前寫下的帖文，並斥責她為「漢奸」，惹來大量網民留言。

黎瑞恩無奈回應：「嘩😳咩事咁熱鬧呀😃點解唔可以外國讀書呢🤔唔使出動到漢奸咁緊要呀🙄真係俾你哋笑死我呀😂正因為有d科目無😬所以咪要去學囉🤨學完返嚟咪回饋祖國囉😉咩事咁大反應呢🤔」

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然而，網民仍然繼續留言，情況有如歐陽震華之前所發的聖誕帖文一樣，反應激烈。

小恩子無奈回應

黎瑞恩其後再度回覆：

唉😮‍💨各位充滿憤怒嘅施主🥺你哋放下啦😌唔好嘥咗寶貴嘅時間啦😂😂

苦海無邊🌊

回頭是岸🙏🙏

施主請回

我唔會再答你哋㗎喇😊

多謝光臨🥰🥰

「小恩子」黎瑞恩於2014年與前夫曾智明離婚後，成為單親媽媽獨力照顧一對仔女曾凱栭（Sheree）和曾浩儒（Tyrone），轉眼間已18歲及16歲大。小恩子日前分享細仔的生日照，可見細仔與爸爸像餅印，大女則眼大大留有一頭烏黑秀髮，被指貌似《愛．回家之開心速遞》的「細龍太」陳偉琪。

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Sheree 在13歲已想去澳洲升讀一間女子中學。小恩子曾表示，作為媽媽縱有不捨，也要尊重女兒的選擇，她事前已向女兒解釋，到澳洲讀書就要學會獨立，甚麼都要自己做，必須考慮清楚，女兒說沒問題。