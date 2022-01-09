【青春本我X聲夢傳奇】潘靜文林智樂停學追夢　Sherman+Felix：不想失去機會【有片】

現正熱播的TVB劇《青春本我》由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、潘靜文（Sherman）、林智樂（Felix）等一眾《聲夢傳奇》學員主演，全劇都散發著青春氣息。

當中，潘靜文和林智樂在劇中分別演學生張雪文和高富力，現實中二人停學參加《聲夢傳奇》繼而踏足娛圈，二人接受TOPick專訪時，大分感謝家人願意放手讓他們踏上追夢道路。

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首度拍劇

首次拍劇的Sherman介紹自己在劇中的角色指：「我的角色是張雪文Sherman，她予人女神、斯文的感覺。劇中學校的前設是一間貴族學校，上學的人都是非富則貴，只有學霸火雞是靠獎學金進入這學校。」

Felix則笑稱自己的角色是一名學渣：「我的角色高富力Felix是一個很有錢的人，他亦很離地，經常覺得家中富有，不需要靠讀書便可以。他可能連蘋果是紅色也不知道，卻不知覺得自己有問題，直到進入這所學校才得悉自己是這麼離地。」

Sherman認為導演想帶出現時香港青少年的一些問題：「如欺凌、學習壓力等，他想透過此劇提醒大家青少年很需要大家的關注。」Felix補充指：「每集也有不同的主題，每個人也會背負着一個不同的Case在身。」

Sherman很想提醒劇中的自己：「我會叫她別只顧『情情塔塔』，好好讀書吧！」Felix則想告訴跟劇中的自己：「好好珍惜所擁有的朋友！」

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停學參賽

1年前，Sherman和Felix因參加《聲夢傳奇》而決定停學。

當時Felix從英國回港參賽時只16歲，因此成為「《聲夢傳奇》最年輕2男參賽者」：「中三時過去英國讀書，讀了約兩年，現已完成了中學，暫時Gap了。」

至於參賽時亦只22歲的Sherman，卻已成為「《聲夢傳奇》最年長女參賽者」：「本來正在修讀幼兒教育，不過為了入行而暫時放棄了我的學業。」她續指：「現時的社會是學位化，人人基本上都會有個Degree在身，我都有想過如果在這行走得不順的話怎麼辦呢？好像是兩手空空。」

至於Felix覺得：「從事這行很講求際遇，不知道自己會否有第二次機會，我不想失去這個機會，怕會把握不住令將來後悔。」

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家人從反對到欣賞

其實，林媽媽本來不同意Felix參賽：「她覺得無謂浪費時間去做一些根本不會成功的事情，我跟她說你簽（名）吧！不會入到的，當讓我去見識。她真的簽了名，而我也一關一關地過了。」

Felix憶述：「在簽約前才跟爸爸說自己參加了比賽，當時他表示如果參賽便100%落足心機去做，只要我肯，就去吧。那刻覺得很感動，並承諾自己一定要很花心機去完成比賽。」

他笑言，林媽媽是完全不相信有人會欣賞她的兒子，「不過後來她聽到別人對我的讚賞後，開始沾沾自喜。慶幸是全家人現在也很支持我，由於我參賽前沒學過唱歌，爸爸跟我說別理會學唱歌需要多少錢，總之我去找一個好的老師去教我，由他們付錢，很Sweet。」Sherman亦大讚林家很Sweet。

Felix慶幸家中的經濟負擔不算很大，不過孝順的他會將收入全都交予媽媽：「出糧全交給媽媽，不會要求她給我多少錢，因為她養了我這麼多年，覺得她付出很大。我是個很需要別人勞心勞力的人，無論是任何一個階段也好，家人也是仆心仆命去助我處理，所以覺得整份糧給予她也不會有任何問題。」

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哥哥無條件支持

從小便喜歡唱歌的Sherman指：「當說要參加比賽時，家人是100%支持，如果沒有他們的支持，沒法走到這步，我很需要他們的鼓勵才有勇氣向前走。」

Sherman的哥哥比她年長4年，一直以來都很愛錫她。

當談及哥哥的無私支持時，她忍不住感動落淚說：「有次想轉唱歌老師，那位唱歌老師比我本來的老師貴一倍價錢，不太好意思問父母拿錢，只跟哥哥說了。他很好，明明已要給家用，仍跟我說：『不要緊，你去吧，學費我付』。那時我是沒想過的，沒想過他真的這麼愛錫我，一直以來都很想多謝哥哥。」

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Sherman表示，家人從沒問過她拿取家用：「只是覺得自己開始長大，哥哥也應該要有儲蓄，我需要與哥哥一起供養父母。雖然現在已在工作，但收入不穩定且不知道何時出糧，感覺好像拖累了哥哥。」

她又謂：「哥哥應該要有自己的儲蓄和生活，將來也需要成家立室，令我擔心拖累了他。幸好我的家人沒有任何埋怨，從沒跟我說錢，純粹想我多點陪伴他們。」

不論未來追夢路有多漫長艱辛，只要有家人的支持，路上便不會孤獨。

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記者：梁樂欣