  • 17°C
香港時間 : 20211230日 (週四) 10:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢

社會 10:08 2021/12/30

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

大圍冼次雲小學職員初步確診　金禧花園1座納強檢。（資料圖片）

衞生防護中心昨天（29日）表示，正調查一宗於潛伏期曾逗留香港的初步確診輸入個案，涉及一名46歲男病人。他12月17日由香港前往英國，離港前於一日檢測陰性，其後從英國經芬蘭乘搭航班AY101，於12月27日抵港，機場檢測呈陰性，由於他在加強監測A組指明地區（高風險）抵港，須於竹篙灣檢疫中心接受首4天檢疫，但在12月28日其樣本已呈初步陽性。該男病人無病徵，Ct值大於30，變異病毒株檢測結果待定，他已在4月9日、4月30日及12月7日在港接種三劑復必泰疫苗。他在東華三院冼次雲小學工作，最後上班日期為12月16日。

政府公布沙田區有5個指明地方被納入強制檢測公告，包括：

  • 12月7日至12月29日期間曾身處新界大圍積輝街2-18號金禧花園1座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12月 29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
  • 在12月7日至12月16日期間曾身處香港新界大圍積福街38 號東華三院冼次雲小學超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工、學生及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。
  • 任何在12月11日下午3時至下午5時期間曾身處香港新界沙田銀城街1 號置富第一城地下 G33A 及 G33B 號鋪星巴克咖啡的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受 檢人士若在2021年12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。
  • 4. 任何在12月7日下午6時至下午8時或12月14日下午8時至下午 10時期間曾身處香港新界沙田沙田正街18號新城市廣場一期1樓153-154號 鋪 Shake Shack 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須 於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12月 29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
  • 5. 任何在12月11日下午3時至下午4時期間曾身處香港九龍九龍塘達之 路80號又一城香港鐵路層5號 Taste 的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

【靚太廚房】淮山具減肥抗衰老功效　中醫教整簡易淮山炒雞丁

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【虐兒事件】警方再拘捕3名香港保護兒童會職員　受傷兒童上升至20人
20:31 2021/12/29
【虐兒事件】警方再拘捕3名香港保護兒童會職員　受傷兒童上升至20人
【Omicron變種病毒】曾逗留緬甸非港人元旦起禁入境　由哈薩克斯坦抵港須到竹篙灣檢疫4天
20:38 2021/12/29
【Omicron變種病毒】曾逗留緬甸非港人元旦起禁入境　由哈薩克斯坦抵港須到竹篙灣檢疫4天
【網媒停運】消息指警方正通緝立場新聞創辦人蔡東豪
20:52 2021/12/29
【網媒停運】消息指警方正通緝立場新聞創辦人蔡東豪
【新冠肺炎】曾有確診者到訪　香港壁球中心暫停開放
21:07 2021/12/29
【新冠肺炎】曾有確診者到訪　香港壁球中心暫停開放
【過渡性房屋】大埔「樂善村」料落成後將提供逾千單位　惠及約1萬居民
21:51 2021/12/29
【過渡性房屋】大埔「樂善村」料落成後將提供逾千單位　惠及約1萬居民
【荃灣火警】荃灣荃景圍有單位起火　2人受傷送院
今日 09:12
【荃灣火警】荃灣荃景圍有單位起火　2人受傷送院
【強制檢測】14個處所強檢　大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園
今日 09:30
【強制檢測】14個處所強檢　大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園

你可能感興趣

【虐兒事件】警方再拘捕3名香港保護兒童會職員　受傷兒童上升至20人
20:31 2021/12/29
【虐兒事件】警方再拘捕3名香港保護兒童會職員　受傷兒童上升至20人
【Omicron變種病毒】曾逗留緬甸非港人元旦起禁入境　由哈薩克斯坦抵港須到竹篙灣檢疫4天
20:38 2021/12/29
【Omicron變種病毒】曾逗留緬甸非港人元旦起禁入境　由哈薩克斯坦抵港須到竹篙灣檢疫4天
【網媒停運】消息指警方正通緝立場新聞創辦人蔡東豪
20:52 2021/12/29
【網媒停運】消息指警方正通緝立場新聞創辦人蔡東豪
疫情 環境衞生 衞生防護中心 沙田 又一城 香港 英國 鐵路 九龍塘 大圍

最高瀏覽

【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小
17:43 2021/12/29
【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小
【東張西望】陳彥行與銀行達成共識獲賠償　行姐回應網民嘲諷：落井下石的隨便
12:46 2021/12/29
【東張西望】陳彥行與銀行達成共識獲賠償　行姐回應網民嘲諷：落井下石的隨便