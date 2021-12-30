【煽動刊物】消息指鍾沛權及林紹桐最快今日被落案起訴　下午在西九龍裁判法院提堂

▲ 消息指鍾沛權及林紹桐最快今日會被落案起訴。（資料圖片）

警務處國家安全處昨日拘捕7人，針對網絡媒體《立場新聞》及其他人串謀發布多篇具煽動性文章，涉嫌違反刑事罪行條例第9及10條《串謀發布煽動刊物罪》，又凍結了《立場新聞》6,100萬資產。《立場新聞》被指控，於2020年7月至2021年11月一直發布煽動性報道，目的是企圖引起憎恨或藐視香港政府（詳情即看【下一頁】）。消息指，前總編輯鍾沛權和前署任總編輯林紹桐最快今日會被落案起訴，下午在西九龍裁判法院提堂。

記協主席、前《立場新聞》副採訪主任在一個電台節目陳朗昇表示，對《立場新聞》要停運感到難過，又認為他們獲市民支持贊助，被警方指為描繪成有不法勾當，認為並不公道。陳朗昇表示自己目前現正失業，根據記協會章，其會籍可保留3個月，若他未能在3個月找到媒體工作，將不能擔任記協主席。

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責任編輯：李榮忠