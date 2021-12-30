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【煽動刊物】鍾沛權、林紹桐及《立場新聞》遭國安處落案起訴　今午西九龍裁判法院提堂

社會 13:27 2021/12/30

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消息指鍾沛權及林紹桐最快今日會被落案起訴。（資料圖片）

警務處國家安全處昨日（29日）拘捕7人，針對網絡媒體《立場新聞》及其他人串謀發布多篇具煽動性文章，涉嫌違反刑事罪行條例第9及10條《串謀發布煽動刊物罪》，並凍結《立場新聞》6,100萬資產。

國安處今日（30日）正式落案控告《立場新聞》前總編輯鍾沛權（52歲）及前署任總編輯林紹桐（34歲），以及網媒公司《立場新聞》，各一項「串謀發布煽動刊物」罪，案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂。

國安處亦向涉案公司派遞檢控書，通告該公司違反上述罪行及要求有關公司派代表出席今日下午的提訊。

《立場新聞》被指控，於2020年7月至2021年11月一直發布煽動性報道，目的是企圖引起憎恨或藐視香港政府（詳情即看【下一頁】）。

記協主席、前《立場新聞》副採訪主任陳朗昇在一個電台節目表示，對《立場新聞》要停運感到難過，又認為他們獲市民支持贊助，被警方指為描繪成有不法勾當，認為並不公道。陳朗昇表示自己目前現正失業，根據記協會章，其會籍可保留3個月，若他未能在3個月找到媒體工作，將不能擔任記協主席。

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責任編輯：李榮忠

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