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【家庭悲劇】單親媽撐病打工猝死家中　3歲女伴屍2日捱餓︰媽媽睡著了

親子 11:57 2021/12/30

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一名單親媽媽猝死家中，3歲女兒伴屍兩日，以為媽媽睡著了。

單親父母需獨力照顧孩子，壓力非同小可。印度一名單親媽媽生病仍繼續工作，日前不幸猝死家中，其3歲女兒以為媽媽只是睡著了，也跟在媽媽身旁睡覺。直至兩日後女童驚見媽媽口中飛出蟲子，才去找鄰居求救，因而揭發悲劇。

3歲女以為媽媽睡了

印度媒體報道，事發於印度奧里薩邦（Odisha）一間租屋處，本周一（27日）一名3歲女童看到「睡著」的媽媽嘴裡有蟲子飛出後，就跑到鄰居家求助，鄰居隨即趕到女童家，發現她的媽媽已經死去， 女童就在屍體身邊過了兩個晚上。她不知道媽媽死了，只說：

媽媽睡了兩天了，我睡在她旁邊。她沒有給我食物，只是繼續睡覺。

警方接報到場並展開調查，女死者是32歲的Kuni Naik，在當地從事家傭工作，她死去至少兩日。據知Kuni的丈夫早年去世，自此父母及老爺奶奶便對她不聞不問，她惟有獨力撫養現年3歲的女兒，母女一直相依為命。

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病母堅持打工賺錢

一年半前Kuni母女開始租住現在的房屋，無依無靠的她即使身體不好，只好咬緊牙關外出工作，靠做家傭打散工賺錢。警方懷疑，Kuni生病仍繼續工作，最終不幸倒斃家中。

Kuni死去的兩三天期間，女童一直捱餓，家中沒有任何食物，她差點被餓死。鄰居得知後，紛紛送上水和食物給女童。剛剛喪母的女童獲當地兒童福利機構救援，暫時得到妥善照顧，機構將嘗試聯繫女童的親屬，期望將她交給家人照顧。

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責任編輯：王明芳

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