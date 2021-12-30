【虐待兒童】童樂居多名職員涉虐待兒童　利嘉敏：交代虛有其表無針對管理層疏忽

▲ 童樂居多名職員涉虐待兒童。

香港保護兒童會幼童留宿院所童樂居，被爆有七名職員虐待兒童，涉及十八名小孩受虐，年紀最小僅兩歲，最大亦只有三歲半。據警方透露，有受虐小孩被扯頭髮、掌摑面部及頭部，甚至遭拋落地，身上有瘀傷。「保護」在圍牆內竟變「虐待」，機構形象、聲譽、誠信皆破產。若非街坊拍下虐兒過程揭發，恐怕牆內小孩繼續無聲受虐，令人髮指。

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日前，機構總幹事做了個stand-up向公眾交代。死板的公關方程式跟足，但屆此髮指程度，我必須指出，這是公關虛有其表的做法，並無針對最核心問題：管理層疏忽、失職和責任。成篇公關文的邏輯漏洞明顯，我有五大詰問：

一、聲稱「對違反兒童福祉的行為是『零容忍』。」若管理層一早兼一直是「零容忍」，又怎會去到七名職員虐兒遭街坊揭發的地步？為何管理層到事件揭發才好像恍然大悟？

二、聲稱「將外聘專家全面追查轄下院舍共八百九十一個鏡頭，翻看近一個月畫面。」本應屬管理層的管理、監督、監察職責，變成要請外判專家處理，那麼，管理層日常工作從沒翻看過影像嗎？若無就是失職；若有則難脫知情不報嫌疑。

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三、單靠影片未必能完全呈現事實，虐兒職員會傻到對住鏡頭喪打小孩嗎？

四、聲稱「成立及擴大專責小組包括加入獨立人士及董事會成員。」獨立人士是誰？獨立人士不代表獨立調查；要調查此事，不能只調查哪個職員牽涉虐兒和虐待過程，而是為何管理層會不知情或無視？虐待情況出現了多久（僅翻看一個月影像不足以釋疑）？何人需要問責？若不能解答上述問題，「專責小組」、「獨立人士」等字眼僅淪為公關口技而已。

五、聲稱「所有職員入職時都已有專業資格，入職後亦要簽一份職員守則，禁止體罰和暴力的行為。」強調這些已沒意義，因為事實已經說明，若機構管理層沒做好監管，具專業資格者一樣可以虐待兒童。而且，這絕非僅僅是某幾個人的問題，而是整個機構的結構性問題。

這些公關邏輯漏洞很明顯，奇就奇在管理層講到責任不關己似的。任何一間機構去到有結構性的腐敗問題，高層從來難辭其咎。

全文刊於《經濟日報》，原題為〈令人髮指〉