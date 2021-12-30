【天氣預測】除夕元旦風勢較大　日間氣溫約20度

▲ 今日天晴乾燥，早上清涼。（資料圖片）

天文台今日（30日）表示，受乾燥東北季候風影響，早上市區約17度，華南地區雖有雲層覆蓋，但雲層均薄及鬆散，今日陽光充沛，最高氣溫約21度。東北季候風未來兩至三天仍影響本港，料早晚仍然較涼，明天為除夕夜，風勢會較大。

▲ 未來9天天氣預報。

天文台預測天晴乾燥，早上清涼，吹和緩北至東北風。展望未來兩三日大致天晴，早上清涼。預料受偏東氣流影響，下週初至中期廣東沿岸雲量較多，有幾陣雨。

根據天文台9天天氣預報，明天為除夕，大致天晴，日間乾燥，晚上部分時間多雲，東至東北風4至5級，稍後離岸間中6級。周六早上部分時間多雲，日間大致天晴及乾燥，氣溫介乎16至20度。下周二及三短暫時間有陽光，有一兩陣雨。而下周四大致多雲，有幾陣雨，日間部分時間天色明朗。

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責任編輯：余思嵐