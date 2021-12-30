  • 19°C
香港時間 : 20211230日 (週四) 11:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣預測】除夕元旦風勢較大　日間氣溫約20度

社會 10:49 2021/12/30

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

今日天晴乾燥，早上清涼。（資料圖片）

天文台今日（30日）表示，受乾燥東北季候風影響，早上市區約17度，華南地區雖有雲層覆蓋，但雲層均薄及鬆散，今日陽光充沛，最高氣溫約21度。東北季候風未來兩至三天仍影響本港，料早晚仍然較涼，明天為除夕夜，風勢會較大。

未來9天天氣預報。

天文台預測天晴乾燥，早上清涼，吹和緩北至東北風。展望未來兩三日大致天晴，早上清涼。預料受偏東氣流影響，下週初至中期廣東沿岸雲量較多，有幾陣雨。

根據天文台9天天氣預報，明天為除夕，大致天晴，日間乾燥，晚上部分時間多雲，東至東北風4至5級，稍後離岸間中6級。周六早上部分時間多雲，日間大致天晴及乾燥，氣溫介乎16至20度。下周二及三短暫時間有陽光，有一兩陣雨。而下周四大致多雲，有幾陣雨，日間部分時間天色明朗。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【Omicron變種病毒】曾逗留緬甸非港人元旦起禁入境　由哈薩克斯坦抵港須到竹篙灣檢疫4天
20:38 2021/12/29
【Omicron變種病毒】曾逗留緬甸非港人元旦起禁入境　由哈薩克斯坦抵港須到竹篙灣檢疫4天
【虐兒事件】警方再拘捕3名香港保護兒童會職員　受傷兒童上升至20人
20:31 2021/12/29
【虐兒事件】警方再拘捕3名香港保護兒童會職員　受傷兒童上升至20人
【荃灣火警】荃景圍單位起火2人不適送院　初步指有拖把短路引致火警
今日 09:12
【荃灣火警】荃景圍單位起火2人不適送院　初步指有拖把短路引致火警
【強制檢測】14個處所強檢　大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園
今日 09:30
【強制檢測】14個處所強檢　大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
今日 10:08
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢

你可能感興趣

【Omicron變種病毒】曾逗留緬甸非港人元旦起禁入境　由哈薩克斯坦抵港須到竹篙灣檢疫4天
20:38 2021/12/29
【Omicron變種病毒】曾逗留緬甸非港人元旦起禁入境　由哈薩克斯坦抵港須到竹篙灣檢疫4天
【虐兒事件】警方再拘捕3名香港保護兒童會職員　受傷兒童上升至20人
20:31 2021/12/29
【虐兒事件】警方再拘捕3名香港保護兒童會職員　受傷兒童上升至20人
【荃灣火警】荃景圍單位起火2人不適送院　初步指有拖把短路引致火警
今日 09:12
【荃灣火警】荃景圍單位起火2人不適送院　初步指有拖把短路引致火警
氣候暖化 寒冷天氣 經濟 天氣 香港 元旦 天文台

最高瀏覽

【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小
17:43 2021/12/29
【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
【東張西望】陳彥行與銀行達成共識獲賠償　行姐回應網民嘲諷：落井下石的隨便
12:46 2021/12/29
【東張西望】陳彥行與銀行達成共識獲賠償　行姐回應網民嘲諷：落井下石的隨便