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【外傭檢疫】僱傭公會指據了解將新增多一間外傭檢疫酒店　近日會公布

社會 10:36 2021/12/30

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僱傭公會指據了解將新增多一間外傭檢疫酒店，近日會公布。（資料圖片）

港府昨日指，因應Omicron變異病毒株在全球快速擴散，有必要騰出竹篙灣全數房間作檢疫用途，故將由1月3日起停止接受外傭預約，並會將已入住或已預約入住的外傭逐步轉往同樣提供1,138間房的麗豪航天城酒店，而有關的外傭、僱主及職業介紹所無須為此轉移承擔額外開支或作出額外安排（詳情即看【下一頁】）。

香港僱傭公會主席陳東風在一個電台節目表示，有關安排可令整體供應增加約100間房，但並非真正「新增」一間酒店，不過每多一間房的供應都是有幫助。麗豪航天城酒店每晚索價750元，較收費480元的竹篙灣貴270元，亦較另外2間酒店貴100元，陳東風指會增加僱主負擔，不過大部分僱主仍然關心是何時才能訂到房間多於酒店價格。

陳東風說，昨日曾與政府商討，得知當局會新增多一間外傭檢疫酒店，據他了解，一兩天內會有公布。

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責任編輯：李榮忠

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