【第3號癌症殺手】患乙肝長期熬夜吃燒烤食物　22歲女子確診肝癌切除半個肝

▲ 22歲患乙肝的女子長期熬夜及吃燒烤食物，確診患肝癌，要切除半個肝。

熬夜對肝臟不好，若患乙型肝炎尤甚。深圳一名22歲女子本為乙型肝炎帶菌者，但她長期熬夜、進食燒烤食物，最近突然感到腹脹、疼痛，求醫後確診患上肝癌，需切除半個肝。醫生指出，乙肝患者再加上長期維持上述生活習慣，大大增加患肝癌風險。本港有營養師表示，有五類食物進食過多，亦較易增加患肝癌機會。

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綜合內媒報道，22歲的小黎（化名）今年夏天忽然腹脹，服用胃藥後也無好轉，後來摸到右腹有一個小腫塊，幾個月後愈來愈大，按下去感到輕微的痛楚。於是，她往醫院求診，經檢查後，發現肝臟右側有個拳頭般大的陰影，肝右葉有大腫塊，被診斷為原發性肝癌，需切除半個肝。休養一個月後，她的身體已恢復至理想水平。

醫生指，該患者本為乙型肝炎帶菌者，但沒定期覆診。而且她每天也吃外賣，宵夜常吃燒烤食物，更幾乎天天熬夜，凌晨兩、三點，甚至四、五點才睡。醫生提醒，乙肝患者本身患肝癌風險高，加上長期熬夜及吃燒烤食物，會再增加患肝癌風險。

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肝癌成因及徵狀

肝癌為本港第3號癌症殺手。據衞生署資料顯示，肝癌患者以男性居多，早前肝癌不少由肝硬化及脂肪肝惡化而成。本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊早前接受TOPick訪問時指，脂肪肝患者年齡以40至50歲為最常見，現時有年輕化趨勢。他表示，自己所接觸的病例中，最年輕的患者為20歲，並無遺傳因素，估計是由於飲食不健康及缺乏運動而引起。

肝癌早期一般沒有任何病徵，其後出現的徵狀包括：右上腹疼痛、發燒、皮膚及眼睛泛黃、腹部腫脹、小便呈茶色而大便呈淺灰色、食慾不振、噁心、體重下降、疲倦及虛弱。

至於原發性肝癌的主要成因包括：肝硬化；慢性病毒性肝炎，其中慢性乙型肝炎是最常見的原因；服用某些有毒的化學物質（如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素）；長期酗酒；長期受到某些環境污染物侵害（如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯）。

高風險食物及預防肝癌食物

營養師曾美慧（Amy）早前接受TOPick訪問時指出，肝癌的成因主要是肝臟長期發炎受損引致。若經常進食以下5類食物，亦有機會增加患肝癌的風險：酒精、汽水、油炸食物、高糖分穀類早餐、珍珠奶茶。

另外，她介紹了5類有助減低患肝癌風險的食物：

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責任編輯：羅嘉欣