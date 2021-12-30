【一代天后】一代天后梅艷芳離世18周年　鄭丹瑞聽歌憶故友不禁流淚

▲ 一代天后梅艷芳離世18周年。

二○二一年聖誕節的最佳聖誕禮物，肯定是在拆禮物日，草蜢送給大家的「愛的禮物A Present」。「環顧當今香港樂壇，沒有人比草蜢更能如此傳神演繹梅艷芳的作品，真不愧是梅姐的第一代徒弟。」星期日的黃昏，一眾損友都各自留在家中，欣賞草蜢送給大家的這份聖誕禮物。

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一開場不久，手機損友吹水群組就開始熱烈討論，好事之徒是梅艷芳的超級粉絲，他第一個搶先發言。「我最欣賞他們的創意。」損友甲留言：「一艘渡輪，在維多利亞海港迎着和風、夕陽，一邊唱着梅艷芳的歌，彷彿這一個小時，就只有梅艷芳、她的樂迷和維多利亞港，其他一切盡在不言中。」

「盡在不言中，是這份禮物的重點。」損友乙接力：「沒有多餘或矯情的說話，只有一首接一首梅艷芳的歌，足夠了。」我有幸比大家稍早一點，上去林珊珊的工作室，跟三隻草蜢一齊欣賞他們代梅艷芳送給大家的這份聖誕禮物。當奏起第一粒音符，我的眼淚就不自禁地湧出來，太多前塵往事、太多畫面，即使當時是苦澀的、憂傷的，今天，在草蜢演繹梅艷芳的歌曲之間，一切都變成美麗回憶。

「代我多謝草蜢，他們真的很有心，香港的樂壇實在需要更多有心人。」好事之徒留言給我，希望我能轉達他的心意。

全文刊於《經濟日報》，原題為〈A Present〉