【7.28暴動】7.28上環暴動案14名被告被裁定罪成

▲ 7.28上環暴動案14名被告被裁定罪成。（資料圖片）

前年7.28上環暴動案，15名年介17至31歲的男女被控暴動罪，除其中1名17歲男被告早前已承認暴動罪外，其餘14名被告早前否認控罪受審，案件早前於區域法院審理，今（30日）移師至西九龍裁判法院作裁決。法官指出14名被告均在不同情況下參與了暴動，因此裁定14人暴動罪成。案件現稍為押後，以待各方律師閱讀判詞。

法官練錦鴻今裁決時指，本案之所以拖延至今，是基於需等候終審法院就相關控罪的詮釋和指引，而終院的裁決指出，暴動及非法集結均屬參與性的罪行，因此若案發當時已發生暴動，而其他人有意圖及作出實際行動參與，則已屬干犯相關控罪。

法官指出他在判詞中已詳列原因，他在考慮整體情況後，認為14名被告在不同情況下都有作出參與暴動的行為，因此裁定14名被告罪名成立。

另1名被告張雯曦早前就管有鐳射筆而被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，法官認為鐳射筆本身雖然並非攻擊性武器，但被告在當時的情況下管有，則屬有意圖而管有，而且鐳射筆的威力亦足以使人受傷，因此法官亦裁定被告在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

涉案14名否認暴動罪的被告包括陳偉林、陳澤峰、布紫晴、梁志鵬、楊位醒、彭雨彤、劉耀銓 、廖頌賢、陳永琪、林皓正 、廖紫婷、李樹樺、胡嘉俊及張雯曦。14名被告同被控於2019年7月28日，在上環摩利臣街和文華里之間的干諾道中及德輔道中一帶參與暴動。另外，張雯曦早前承認無牌管有無線電通訊器具罪，但否認在公眾地方管有攻擊性武器罪即鐳射筆。

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記者：楊詠渝