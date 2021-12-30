【一代天后】梅艷芳離世18周年　摯友劉培基發文悼念：我們只有一次的緣份

▲ 一代天后梅艷芳離世18年。

一代天后梅艷芳今日（12月30）是離世18年忌辰，梅艷芳歌迷會已安排連串悼念活動，而梅姐生前重要戰友劉培基，連日來都有分享跟梅艷芳的相處點滴，而在昨天（29號）晚上，劉培基再撰文，思念故友的人生點滴。

著名時裝設計師劉培基昨晚在IG發文，並貼上多張梅艷芳最後演唱會的舞台照，他留言：「我們只有一次的緣份，最初我把你長髮剪了，最後我給你做了嫁衣..長梯後面我接過你，幫你摘下頭紗，人生終點幫你穿好 #往生淨土#花月佳期 #梅艷芳」

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劉培基早前也曾分享多張跟梅姐昔日合照，懷念跟故友在生活至工作上的點滴，他寫道：「我們一起的我們一起的人生有彩色，還有黑白。最後能慰藉心靈的都不是榮耀經典。總有一天我也降落在#彼岸。我們一起會#很久很久#缘分#經典永流傳#梅艷芳

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見證梅艷芳人生

劉培基是80年代知名時裝設計師，也曾為不少歌手設計形象，其中跟梅艷芳關係最深，由梅艷芳首張唱片封面，至最後一次演唱會的舞台服裝，都親自參予，見證梅艷芳的事業和人生。

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在為TVB拍攝的《情懷未變》音樂特輯中，劉培基也親述為梅姐設計最後演唱會舞衣的回憶。他稱梅艷芳當時穿著一件巨型的金色舞衣出場，有特別原因。「其實我知道當時她的身體已好虛弱，故特地設計一件要壓得場的服裝，要一上台便好震撼、驚艷，為她營造氣勢。」

至於最後的一套舞台婚紗，劉培基在過程中亦很是傷感。「所有女人都覺一世人要穿一次婚紗，阿梅也不例外，但她沒有新郎來掀頭紗，她是要嫁給舞台和歌迷，這是大愛。」

▲ 梅艷芳最後演唱會服裝出自劉培基手。

劉培基因此這樣設計：「既然沒有新郎，我要阿梅舞台升上來時，頭是低下來，看不到臉，抬起頭就看到她，代表她不需要男人，頭紗就由她來掀開，我就是梅艷芳，是一個不需要愛情的女人，只要舞台和歌迷就足夠。」