  • 19°C
香港時間 : 20211230日 (週四) 12:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【年度回顧】林鄭月娥指新一年綠置居將41折發售　綠置居貨尾單位開放予輪候公屋逾一年人士

社會 12:06 2021/12/30

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

行政長官林鄭月娥今日（30日）會見傳媒回顧本年度的工作。（曾耀輝攝）

行政長官林鄭月娥今日（30日）會見傳媒回顧本年度的工作。林鄭月娥形容2021年是全力應對新冠病毒疫情的一年，全年香港人做了逾2,350萬檢測，平均人均做3次；政府為市民接種了近1千萬劑疫苗，惟第二劑接種訊仍未達7成，明年接種疫苗計劃依然是重點，將致力提升疫苗接種率。

林鄭月娥又指2021年亦是恢復本港經濟元氣的一年，失業率在今年亦獲大大的改善，失業率由年初的7.2%，為16年以來的新高，失業率降至年底的4.1%。

她指，今年社會多了很多正能量，要感謝香港精英運動員出色的表示，而中央亦全力支持香港體育發展，破天荒粵港澳三地合辦全運會。

在2022年，林鄭表示抗疫仍然是重點，來年會繼續嚴控疫情爭取通關，來年亦會更加「嚴厲」提升疫苗接種率，又會全力實施在施政報告中310項新措施，將會在1月12日出席新一屆立法會首次大會，公布改組政策局方案有關細節，並在任內啟動基本法23條立法諮詢工作。在房屋發展上，新一年的綠置居將41折發售，又建議今期綠置居貨尾單位開放予輪侯公屋逾一年的人士；政府賣地計劃將會引入最低單位面積，將於今日4時半再交代詳情。

更多《健康台》最新影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

相關文章

特首選戰在即　范徐麗泰不表態支持任何人　強調要有意願、能力
22:46 2021/12/28
特首選戰在即　范徐麗泰不表態支持任何人　強調要有意願、能力
【重組架構】林鄭月娥：若按其構思成立文化體育及旅遊局　有助香港成為中外文化藝術交流中心
17:34 2021/12/28
【重組架構】林鄭月娥：若按其構思成立文化體育及旅遊局　有助香港成為中外文化藝術交流中心
【經濟復蘇】林鄭月娥：若疫情受控及與內地逐步恢復往來　對明年經濟感樂觀
15:30 2021/12/28
【經濟復蘇】林鄭月娥：若疫情受控及與內地逐步恢復往來　對明年經濟感樂觀

你可能感興趣

特首選戰在即　范徐麗泰不表態支持任何人　強調要有意願、能力
22:46 2021/12/28
特首選戰在即　范徐麗泰不表態支持任何人　強調要有意願、能力
【重組架構】林鄭月娥：若按其構思成立文化體育及旅遊局　有助香港成為中外文化藝術交流中心
17:34 2021/12/28
【重組架構】林鄭月娥：若按其構思成立文化體育及旅遊局　有助香港成為中外文化藝術交流中心
【經濟復蘇】林鄭月娥：若疫情受控及與內地逐步恢復往來　對明年經濟感樂觀
15:30 2021/12/28
【經濟復蘇】林鄭月娥：若疫情受控及與內地逐步恢復往來　對明年經濟感樂觀
林鄭月娥 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 行政 香港 經濟

最高瀏覽

【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小
17:43 2021/12/29
【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
【東張西望】陳彥行與銀行達成共識獲賠償　行姐回應網民嘲諷：落井下石的隨便
12:46 2021/12/29
【東張西望】陳彥行與銀行達成共識獲賠償　行姐回應網民嘲諷：落井下石的隨便