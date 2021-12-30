【年度回顧】林鄭月娥指新一年綠置居將41折發售　綠置居貨尾單位開放予輪候公屋逾一年人士

▲ 行政長官林鄭月娥今日（30日）會見傳媒回顧本年度的工作。（曾耀輝攝）

行政長官林鄭月娥今日（30日）會見傳媒回顧本年度的工作。林鄭月娥形容2021年是全力應對新冠病毒疫情的一年，全年香港人做了逾2,350萬檢測，平均人均做3次；政府為市民接種了近1千萬劑疫苗，惟第二劑接種訊仍未達7成，明年接種疫苗計劃依然是重點，將致力提升疫苗接種率。

林鄭月娥又指2021年亦是恢復本港經濟元氣的一年，失業率在今年亦獲大大的改善，失業率由年初的7.2%，為16年以來的新高，失業率降至年底的4.1%。

她指，今年社會多了很多正能量，要感謝香港精英運動員出色的表示，而中央亦全力支持香港體育發展，破天荒粵港澳三地合辦全運會。

在2022年，林鄭表示抗疫仍然是重點，來年會繼續嚴控疫情爭取通關，來年亦會更加「嚴厲」提升疫苗接種率，又會全力實施在施政報告中310項新措施，將會在1月12日出席新一屆立法會首次大會，公布改組政策局方案有關細節，並在任內啟動基本法23條立法諮詢工作。在房屋發展上，新一年的綠置居將41折發售，又建議今期綠置居貨尾單位開放予輪侯公屋逾一年的人士；政府賣地計劃將會引入最低單位面積，將於今日4時半再交代詳情。

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記者：李榮忠