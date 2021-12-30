【全民造星IV】女團名單疑流出　傳芯駖+Ivy So成功入圍與三甲齊組隊

ViuTV《全民造星IV》的女團經理人戴穎（Wing）日前在《造星IV》總決賽後接受TOPick訪問時表示，明年1月會公布女團成員名單、團名等細節，ViuTV的網頁也顯示「1月12日 女團出道 密切期待」。

在今日（12月30日）就有消息傳出已敲定女團人數為8人，除三甲邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）穩入女團外，有指其餘5位成員也是在最後20強之內的選手。

最新影片推介：姚子羚專訪

35歲芯駖成功跑出？

35歲的李芯駖（芯駖）是《全民造星IV》當中的「高齡」的參賽者，自參賽以來都展現自己最擅長的舞技，同時滲出濃烈的女人味及自信，故一直都被視為黑馬，兼且深受網民喜愛。戴穎在早前舉行的《全民造星IV》總決賽記招已向TOPick坦言：「很想投芯駖，希望她可以創造了一個奇跡。」

愈戰愈勇的芯駖，結果在決賽當晚只獲「梗頸四」，而她當晚演唱《白痴》而放棄擅長的跳唱，網民為她感到可惜、不值。

她事後就於個人IG發文時解釋：「我回想返玩呢個比賽嘅初衷，就係想做自己想做嘅嘢，去到最後一個舞台如果唔跟隨自己嘅諗法，就本末倒。跳唱當然我都好喜歡，但係難得有個咁大嘅舞台而且可能係最後一個表演我好想做一個偏向藝術嘅作品俾大家。」

如果芯駖真的如傳言般加入女團，似乎也可為女團編舞，甚至成為隊長照顧隊員。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「顏值擔當」Ivy So+Candy

又有傳向來高人氣、擁有甜美樣貌的蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）也是女團成員。Ivy So在決賽當晚以充滿仙氣的白色長裙登場，選唱慢歌的她也被讚唱功大有進步。而Candy就選唱輕快的《收聲多謝》，她一改清純形象首次挑戰型格路線，比起當初五音不全已經改善不少。

Candy、Ivy So在《全民造星IV》的決賽總排名分別是第8名、第11名，也算不過不失，而且高顏值的她們也可成為女團吸納固定粉絲的重要一環。

Ivy So在決賽過後與Marf、許寶恆（Alice）一同為美妝品牌拍攝宣傳照，已被網民猜測她會成為女團成員。Ivy So先前又出席過品牌活動，又曾與Candy一同拍攝可口可樂的宣傳照，網民留言：「CanVy世一冇得輸」、「仙界大戰」、「賀您倆同時入到女團！加油 成功！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

WINKA以唱功突圍

女團也少不了有一至兩位主唱，被認定為賽力唱將的陳泳伽（WINKA）也是傳聞女團名單的一員。WINKA於《造星IV》決賽演唱《母系社會》，大騷強勁唱功。

而WINKA早在2018年已經加入樂壇，今年已經先後推出歌曲《Cupid-19》及《無名》 ，花姐與Wing在節目中都認為女團是很需要WINKA，導師許廷鏗聽過她唱廣東話歌後就話：「我會要佢！」深得花姐等人喜愛的WINKA，似乎大有機會如傳言般被選中加入女團。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Win Win受負評影響？

跳舞女將蘇芷晴（So Ching）同樣在傳聞的名單當內，可是在決賽以「燒肉Pary」加Rap表現突出的楊安妮（Win Win）卻不見於這份流傳的名單內，不知這是受近日的負面新聞影響？

Win Win因為在IG Live時向提問者講了一句「入唔入女團你哋決定嘅咩」而被網民群起圍攻，指她寸嘴。Win Win於決賽後接受傳媒訪問時解釋：「我承認啱啱識我嘅人會覺得嗰日嘅語氣唔係幾好，熟我嘅知我平時都係咁講嘢。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3