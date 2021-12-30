【大腸癌篩查】衞生署公布1946至1972年出生香港居民　本周六起可參加大腸癌篩查

▲ 衞生署更新參與大腸癌篩查計劃資格（資料圖片）

大腸癌是本港第二最常見的癌症。衞生署今日（30日）宣布，1946至1972年出生的香港居民，由明年1月1日起，符合資格參加大腸癌篩查計劃，計劃資助50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民每兩年在私營機構接受篩查，預防大腸癌。



署方表示，計劃參加者在約見已參與計劃的基層醫療醫生後，會由基層醫療醫生安排大便免疫化學測試。如大便免疫化學測試結果呈陽性，參加者會獲轉介到已參與計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查，如結果呈陰性則建議參加者兩年後再接受篩查。



署方又稱，截至今年11月底，提供大便免疫化學測試樣本並得出陽性或陰性測試結果的參加者中，約33900人（13.0%）在首輪測試中呈陽性；在次輪測試中呈陽性的則有約7300人（10.8%）；在第三輪測試中呈陽性的則有約800人（10.2%）。接受大腸鏡檢查的大便免疫化學測試陽性個案中，約22 000人（61.7%）確診大腸腺瘤，而約2000人（5.5%）確診大腸癌。



相關篩查可及早識別未出現病徵的大腸癌患者或高危人士，讓他們能夠及早接受治療，大大提高治癒率，而在大腸鏡檢查過程中切除大腸腺瘤，可避免演變成癌症。

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責任編輯：余思嵐