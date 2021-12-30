【心理健康】粉絲瘋狂追星課金撐偶像　心理治療師解構追星成癮

▲ 心理治療師解構追星成癮。

對某種行為、事物情有獨鍾是人之常情，就算盲目熱愛達致瘋狂程度，也未必構成上癮行為。皆因上癮行為並不是以次數來定義，關鍵是當事人沉溺於行為背後帶來的興奮感、滿足感，在明知嚴重影響生活、人際關係的情況下，仍不能自制地繼續，才有機會構成上癮行為。

其實何謂上癮？為何當事人一頭栽進去不能自拔？以下由心理治療師為我們剖析。

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心理治療師杜健良指，以心理健康角度來分析上癮行為，基本分為兩大類：一是物質成癮，包括煙、吸毒、酒等；二是行為成癮，如賭錢、上網、手機、性、購物等。「人的某些嗜好、習慣會刺激中樞神經的獎勵系統，帶來不同的賀爾蒙，包括安多酚、多巴胺，前者是減少疼痛和壓力，後者則令人覺得興奮。當不能自控地重複某些行為，又影響日常生活的話，便有機會是上癮。」

▲ 上癮行為近年有年輕化的趨勢，多了小朋友上網、打機上癮的求助個案。（iStock圖片）

網絡上癮湧現

以杜健良所見，香港的上癮行為個案較多為酗酒、賭博和吸毒，而小朋友上網、打機上癮的求助個案亦增多。他強調上癮行為的原因有很多可能性，並沒有客觀的標準。如曾有Band 1學校的中二男生不想上學，心理治療師細問下發現男生有性別焦慮（Gender Dysphoria）。「他心裏覺得自己是女生，但在日常生活又不能以女性身份出現，於是在線上遊戲代入女角身份。他很享受這行為，覺得這才是真正的自己。」此個案單從表面上看來，可歸類為打機或網絡上癮，但事實上卻由幾種因素造成。

在網絡科技發達的同時，人與人接觸和溝通愈來愈少，甚至電話交談也是能免則免，引致令人感到開心興奮的賀爾蒙相對減少，此時便會轉移尋找其他東西來彌補，很有可能造成如網購、沉迷社交媒體等上癮行為。「每個人都希望得到他人的肯定、讚賞和認同，但在現實生活中並不是每個人都能考第一、在比賽獲獎等。而在社交媒體上卻能輕易營造出仿如明星的自我良好感覺，患者會將生活大小事全都發布於社交媒體之上，當有like、留言等反應時，便會覺得特別興奮開心，慢慢便會沉溺其中。」

杜健良表示，網絡上癮的恐怖之處在於，患者有時會為了吸引更多like，而做出傷害自己的行為，例如衣著愈來愈性感，終至全裸時，卻又會用手機應用程式將自己的真實樣貌換掉，從中亦反映出患者接受自己的程度愈來愈低。

▲ 心理治療師杜健良認為良好的人際關係，以及建立正確的自我價值觀，能大為減少上癮行為的出現。

除此之外，網購也成為新近出現的成癮行為之一。「患者在網購按下付款那刻便開始覺得開心興奮，持續至等待貨物到來期間，甚至接到速遞員的送貨電話也會十分開心和緊張，又會因擔心貨物不能順利送上門，而親自去速遞公司門市提貨，即使在工作時間也會特地跑去拿貨。直到拆箱那刻，興奮感覺終於完結，最後貨物大都是隨意扔在一旁。」患者為了追求那種興奮快樂的感覺，而持續做出不能自控的網購行為。

性與藥物上癮

至於近來盛傳某天王級歌手出現性上癮，成為離婚導火線之一，杜健良解說：「性上癮並不是指性慾特別強，如喜歡召妓、手淫、看AV等，即使每日重複做以上的行為，只要不影響身體或他人，如不會累到不能上班的話，也只算是性慾強。」簡單來說，若當事人在發生性行為後覺得慚愧，曾嘗試停止卻失敗，或者這行為影響到當事人跟其他人，特別是伴侶的關係，如已婚患者導致婚姻出現問題，已構成性上癮。

近年杜健良發現不少性上癮個案多與藥物上癮扯上關係。「他們會一邊用違禁藥物，一邊進行性行為，才可令當事人維持整個晚上的興奮狀態。」曾有位二十多歲男患者因此而求助，因即使在日間，他亦忍不住打開手機軟件尋找相關性愛派對，甚至會即時將所有工作取消，只為去參加派對，最終被辭退。

▲ 酗酒和抽煙是香港常見的上癮行為。（iStock圖片）

杜健良指這類個案絕不在少數，而且有年輕化趨勢，其上癮情況十分嚴重。「有些個案已經去到不用藥物，已不能進行性行為，患者覺得一般性行為不夠刺激，致出現不舉情況，甚至不能有正常情侶關係。」

近來香港掀起一股追星熱潮，明星魅力幾近橫掃各年齡層女性，不少追星族十分瘋狂。杜健良指這群新世代的明星，特別是由選秀節目出身，由觀眾見證他們一步步成長，進而登上舞台。這種陪伴成長、與有榮焉的心理狀態，會增加對該明星的喜愛程度，即使買下大量明星相關產品，只要不構成財政壓力、失去工作、荒廢學業等，也只算是紓壓方式之一，談不上心理或精神問題。

▲ 近年香港出現了結合性和藥物的上癮行為，嚴重個案者甚至有不舉情況。（iStock圖片）

糾正扭曲信念

治療上癮行為，最普及是採用認知行為治療（CBT）方式。「有很多上癮行為的原因，是源於扭曲的信念。當人們處於不如意的狀態下，接觸到某些行為或嗜好，從而得到興奮，或是能逃避的話，便很大機會沿著這方向走下去，漸漸成了上癮行為。」

心理治療師會通過溝通去關心和了解患者行為背後的成因，其個人背景、成長經歷也有影響，從中嘗試推論出扭曲信念的由來，再尋找方案幫助患者去理解正確的信念。他舉例，對吸毒上癮，要先了解吸毒的原因，尋找當事人真正需要甚麼，再想出方案令他得到想要的東西，從而戒除吸毒行為。

另外一種是動機式訪談法。「有些人的改變動機很低，一時三刻要當事人改某些習慣或行為很難。如戒煙，明知對身體有害仍然繼續，背後多數存有當事人認定的『好處』。」他指出動機式訪談法是從同理心出發，代入當事人的角色身份，在溝通了解中，讓他知道有人關心和在乎，可幫助他一起尋找阻礙戒煙的原因，令他保持改變的動機，這通常會跟認知行為治療方法一併進行。

記者：劉妙賢