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【飯戲攻心】鄧麗欣回港趕拍賀歲片彩蛋　女神林明禎4個前度同場現身

娛樂 11:41 2021/12/30

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《飯戲攻心》女主角林明禎、鄧麗欣、王菀之。

由陳詠燊執導的2022年賀歲片《飯戲攻心》，將於農曆大年初一（2月1日）上映，一班演員包括鄧麗欣（Stephy）、王菀之、林明禎及陳湛文，聯同客串演出的姜皓文、林家熙（Locker）、陳毅燊（ANSONBEAN）、吳肇軒及凌文龍等，在昨晚（12月29日）在鑽石山一間酒家拍彩蛋戲份。

女神林明禎在《飯戲攻心》飾演一位戀愛經驗豐富的模特兒，曾有18位男友，而飾演其4位前度男友的演員包括Locker、ANSONBEAN、吳肇軒及凌文龍昨晚亦有在場，明禎更帶領一眾「男友」擺出不同姿勢及派心讓前來探班的媒體拍照，Stephy及王菀之亦受明禎的熱情帶動，三人擺出女仙甫士鬥搶鏡。

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拍賀歲片氣氛好

眾人並接受媒體訪問，王菀之是帶動整個彩蛋故事的骨幹人物，為保持驚喜不能「劇透」，而Stephy表示：「日前才趕返香港，今日為此片拍彩蛋，期待其他人加入，細個時看賀歲片喜歡不停數明星，高興今年能為賀歲片拍攝。」

至於姜皓文說：「一直期待拍攝開心的電影，見大家都有賀歲片拍，自己也心癢癢，竟然收到通告找我拍，我當然立即衝過來，自己能參與感到高興。」

最新影片推介：姚子羚專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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