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【勞力士加價】傳Rolex腕錶2022年1月1日加價　網上流出致經銷商確認加幅信件

休閒消費 12:20 2021/12/30

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踏入2022年的第一天，據聞Rolex會大幅加價。（圖片本報攝影組）

個市真係咁好？要說的是一些超級品牌在這個全球被新冠肺炎籠罩的環境下，仍然加價，而且一加再加。首先有女士們的至愛CHANEL，於2021年已經連加4次價，剛剛又傳來大家都恨不得擁有一枚的Rolex腕錶，於後日（2022年1月1日）作大幅加價，看來要買番隻「勞」就要好趁這兩日還未加價前出手了。

今次Rolex加價的消息流出有非常可信，事源流出的一封信來自全美最大的授權商之一的DavidSW，在Rolex Forums的一份公開備忘錄中註明品牌的腕錶將於2022年1月1日全面增加零售價，平均加幅度達到3.4%，至於平均批發價提高到5%，腕錶零件供應亦相應增加，而據聞新的價目表早在聖誕節前已經給與各地的經銷商。

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其實，心水清的人都一早懂得Rolex加價早有預兆，因為早在9月，品牌已經公開對外發表產品短缺，背後的原因是疫情肆虐令生產時遇上不少困難，如此放風，加價當然勢在必行，這一次只是姍姍來遲的加價。

一直想買隻Rolex腕錶來看門口的男女，看來還只剩下有兩天出手，日子一過又要「捱貴錶」了。

記者：何偉雄

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