【打擊走私】警方海關拘7人涉走私海參　市值1700萬元

▲ 警方案情簡報 。（警方fb直播）

警方今日（30日）表示，聯同海關反走私行動共拘捕7人，涉嫌串謀輸出未列艙單貨物，檢獲約3,560公斤懷疑走私海參，市值約1,700萬元。

警方港島總區反三合會行動組總督察何恩傑指，行動中共拘捕6男1女，年齡由31歲至80歲，報稱船員、搬運工人及貨車司機等，部分人士有三合會背景，檢獲懷疑走私海參，亦扣查一艘貨船及一架貨車。

案情指，警方在11月中收到情報，有人利用西區公眾貨物裝卸區進行走私活動，經過深入分析及調查後，鎖定一個走私集團運作模式及主要成員的身分，於本月28日中午時分，有探員發現有人將約120箱貨物運送到西區公眾貨物裝卸區，並利用該處起重機運載於小型船隻，其後駛去。警方隨後在長洲以南水域截停船隻，拘捕3人，檢獲3,560公斤懷疑走私海參。另外，亦於西區公眾貨物裝卸區及其他地方，先後拘捕4名男子。

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記者：余思嵐