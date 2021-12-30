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【走私集團】海關檢走私海參逾3,500公斤　市值約1700萬

社會 12:11 2021/12/30

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海關檢走私海參逾3,500公斤，市值約1700萬。

香港海關聯同警方港島總區反黑組根據線報，獲知於今年11月有走私集團會利用西區公眾貨物裝卸區進行走私活動，經情報分析及深入調查後，成功鎖定一批走私集團成員，並於12月28日部署拘捕行動，行動中檢獲市值1,700萬港元走私急凍海參及乾海參，總重3,560公斤，拘捕6男1女，被捕人年齡介乎31至80歲，並扣查一部貨車及一艘貨船。

行動中檢獲市值1,700萬港元走私急凍海參及乾海參，總重3,560公斤。

警方港島總區反三合會行動組總督察何恩傑指，行動中共拘捕6男1女，年齡由31歲至80歲，報稱船員、搬運工人及貨車司機等，部分人士有三合會背景，檢獲懷疑走私海參，亦扣查一艘貨船及一架貨車。

案情指，警方在11月中收到情報，有人利用西區公眾貨物裝卸區進行走私活動，經過深入分析及調查後，鎖定一個走私集團運作模式及主要成員的身分，於本月28日中午時分，在西區公眾貨物裝卸區部署，期間發現有人將120箱貨物從貨車搬上貨船，其後貨船向香港南面水域駛去，海關隨即在西面水域部署兩艘高速截擊艇追踪，由於海域較少有小型貨船航行，加上貨船懷疑企圖逃避雷達探測一直靠岸行駛，海關於傍晚時分終於在長洲以南水域發現目標貨船，執法人員靠泊及強行登船截停目標走私船，並在船上以涉嫌走私拘捕2男1女。

海關及警方經過跟進調查，分別在西區公眾貨物裝卸區及全港多處，再以涉嫌串謀走私拘捕4名男子，被捕人報稱船員、搬運工人及貨車司機,部分人有黑社會背景，案件仍在調查中，不排除會再有拘捕行動。海關指關員搜查船隻時，船員曾出示一張虛假運貨單，相信有人透過以細小貨船裝作正常港內運輸，與以往走私集團慣用快艇有別。海關將繼續加強情報收集，並與其他執法部門合作交流，以適時採取執法行動以打擊走私活動。

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記者：余思嵐、黃傑偉

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