【痛風徵狀】常吃動物內臟飲啤酒易有痛風　專科醫生解構痛風三階段徵狀

▲ 醫生指出，常吃動物內臟及喝啤酒較易誘發痛風。

近年痛風病人的人數不斷上升，以香港為例，痛風的患病率近十年已上升一倍。根據2016年的數據，每一百名香港人當中，便有三人患痛風，屬最常見的炎症性關節炎。

古代時期痛風常見於達官貴人，因此又名為「帝王病」或「富貴病」，然而，隨著市民生活習慣轉變，進食更多海鮮、動物內臟、啤酒等容易引發痛風的食物，加上肥胖和人口老化的問題，導致痛風愈來愈普遍。

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血尿酸水平過高 針狀尿酸鹽沉積關節內

痛風是由於體內尿酸水平過高，尿酸形成針狀的尿酸鹽，沉澱在關節和軟組織內，刺激免疫系統，因而引發關節炎。人體內八成尿酸來自新陳代謝，只有兩成由食物所含的嘌呤（Purine）轉化而成，大部份尿酸會由腎臟經尿液排出體外。人體內的血尿酸濃度增加，主要由於腎臟未能有效地排走尿酸。

由於女性荷爾蒙可有效降低血尿酸濃度，因此男性患者較女性多，另外腎功能亦會隨年紀逐漸下降，所以痛風患者大多是40歲以上。在香港，40至49歲人士中有百分之一患有痛風，年過80歲的人士則有一成患有痛風。

年紀大腎功能衰退易發作

在較年輕的痛風患者中，遺傳和肥胖是減低腎臟排出尿酸的最主要因素。在較年長的患者中，則主要受腎功能衰退和藥物影響，例如阿士匹靈和利尿藥。然而，尿酸鹽非誘發痛風的唯一原因，研究證實脂肪酸和酒精同樣可以誘發痛風。

痛風在臨床上可以因應徵狀嚴重程度分為三個階段：

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治療及紓緩方法

要診斷病人是否痛風，醫生會抽取患處的關節液，檢查有否尿酸結晶。如果無法抽取關節液，例如小關節位置，醫生會透過了解發病時間、病徵、常見發病位置、血尿酸濃度等作臨床診斷。若徵狀有別於典型痛風，則可考慮進行超聲波或雙能量電腦掃描，檢查關節內是否積聚尿酸鹽。

患者可使用非類固醇消炎止痛藥、秋水仙鹼和類固醇等藥物紓緩急性痛風的徵狀，但這些藥物並不能降低血尿酸濃度。

痛風除了影響關節外，過量尿酸鹽亦可能會積聚在身體其他部位，例如腎臟，導致腎功能受損，甚至出現腎結石。因此除了服藥，病人亦應盡量避免進食高嘌呤食物，有助減少痛風發作。

避免飲酒（特別是烈酒和啤酒）和高果糖的飲品

避免進食動物的肝臟和大量海鮮

相比含高嘌呤的動物（如內臟和海鮮），進食含較高嘌呤的植物，痛風發作風險相對較低

補充足夠水分

肥胖可減低腎臟排出尿酸，因此應多做活動，保持正常體重

謹記按醫生處方服藥，不要認為病情改善便自行停服降尿酸藥