  • 20°C
香港時間 : 20211230日 (週四) 14:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外傭檢疫】竹篙灣檢疫房間遭黃牛壟斷　僱傭公會：改酒店房解決黃牛問題

社會 12:58 2021/12/30

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

香港僱傭公會主席陳東風。（資料圖片）

港府昨日指，因應Omicron變異病毒株在全球快速擴散，有必要騰出竹篙灣全數房間作檢疫用途，故將由1月3日起停止接受外傭預約，並會將已入住或已預約入住的外傭逐步轉往同樣提供1,138間房的麗豪航天城酒店，而有關的外傭、僱主及職業介紹所無須為此轉移承擔額外開支或作出額外安排（詳情即看【下一頁】）。

香港僱傭公會主席陳東風在一個電台節目表示，有關安排可令整體供應增加約100間房，但並非真正「新增」一間酒店，不過每多一間房的供應都是有幫助。麗豪航天城酒店每晚索價750元，較收費480元的竹篙灣貴270元，亦較另外2間酒店貴100元，陳東風指會增加僱主負擔，不過大部分僱主仍然關心是何時才能訂到房間多於酒店價格。詳情即看【下一頁】

陳東風又指，竹篙灣預約房間系統令「電子黃牛黨」橫行，現時預約酒店房可解決以上問題，透露有「電子黃牛黨」曾聲稱每周有百多間房提供，令大部分僱主無任何方法預約房間，除了付費，其收費由3千元至6千元不等，非常誇張，成為牟利工具。提及「電子黃牛黨」如何包纜檢疫房間。他就解釋他們利用軟件程式輔助，令預約房間的速度快，且多人同時填寫資料等，這類中介未預約房間前，先拿取外傭資料，法例上看似無問題，但實際公共資源被濫用。

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

相關文章

【強制檢測】14個處所強檢　大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園
今日 09:30
【強制檢測】14個處所強檢　大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
今日 10:08
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
【天氣預測】除夕元旦風勢較大　日間氣溫約20度
今日 10:49
【天氣預測】除夕元旦風勢較大　日間氣溫約20度
【7.28暴動】7.28上環暴動案　14名被告被裁定罪成下月底判刑
今日 10:44
【7.28暴動】7.28上環暴動案　14名被告被裁定罪成下月底判刑
【年度回顧】林鄭月娥指新一年綠置居將41折發售　綠置居貨尾單位開放予輪候公屋逾一年人士
今日 12:06
【年度回顧】林鄭月娥指新一年綠置居將41折發售　綠置居貨尾單位開放予輪候公屋逾一年人士
【年度回顧】林鄭月娥指國安處非整頓反對派媒體　傳媒亦不能凌駕法律　
今日 12:18
【年度回顧】林鄭月娥指國安處非整頓反對派媒體　傳媒亦不能凌駕法律　
【大腸癌篩查】衞生署公布1946至1972年出生香港居民　本周六起可參加大腸癌篩查
今日 11:12
【大腸癌篩查】衞生署公布1946至1972年出生香港居民　本周六起可參加大腸癌篩查
【除夕日】康文署籲市民除夕切勿聚集及亂拋垃圾　提醒須遵守防疫規例
今日 11:23
【除夕日】康文署籲市民除夕切勿聚集及亂拋垃圾　提醒須遵守防疫規例
【打擊走私】警方海關拘7人涉走私海參　市值1700萬元
今日 12:11
【打擊走私】警方海關拘7人涉走私海參　市值1700萬元

你可能感興趣

【強制檢測】14個處所強檢　大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園
今日 09:30
【強制檢測】14個處所強檢　大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
今日 10:08
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
【天氣預測】除夕元旦風勢較大　日間氣溫約20度
今日 10:49
【天氣預測】除夕元旦風勢較大　日間氣溫約20度
新冠肺炎疫情 外傭 壟斷 電台 電台節目 經濟 香港 酒店 軟件

最高瀏覽

【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小
17:43 2021/12/29
【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小
【東張西望】陳彥行與銀行達成共識獲賠償　行姐回應網民嘲諷：落井下石的隨便
12:46 2021/12/29
【東張西望】陳彥行與銀行達成共識獲賠償　行姐回應網民嘲諷：落井下石的隨便
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛