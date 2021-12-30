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【Emily in Paris】第2季教OL平貴配搭穿出貴氣　Zara潮襯VALENTINO大Logo皮帶

休閒消費 13:22 2021/12/30

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

如要從《And Just Like That》跟《Emily in Paris》第２季中二選其一的話，相信對很多喜歡看時裝的朋友們會選擇後者！除了Emily青春可人兒模樣，還有其「接地氣」式的襯法，都值得一眾出入expat會所的OL參考。畢竟，Sarah Jessica Parker早已上了神枱級，才能負擔件件超級名牌的生活使費吧。

由Lily Colins飾演的Emily，角色是一名從美國到法國做digital marketing的時尚型女生，但，首先人工不會太高吧？又要經常出席不同派對、節目，是以《Emily in Paris》最值得看的地方是神級服裝指導顧問Patricia Field（《色慾都市》和《穿Prada的惡魔》）和Marylin Fitoussi的功力。

用Zara外套襯self portriat連身裙，配搭Roger Vivier迷你包，少不了香港之光casetify的出現吧！（圖片：IG@emilyinparisoutfits）

更有電視迷自發於IG創立「emilyinparisoutfits」，每集的打扮襯法都打到出處並列明價錢，其中以大量Zara襯超級名牌，mix and match得來把上季土豪味的形象再加多點法式浪漫，大家可不妨一試！

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記者：黃鑑江

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