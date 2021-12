【Emily in Paris】第2季教OL平貴配搭穿出貴氣　Zara潮襯VALENTINO大Logo皮帶

如要從《And Just Like That》跟《Emily in Paris》第2季中二選其一的話,相信對很多喜歡看時裝的朋友們會選擇後者!除了Emily青春可人兒模樣,還有其「接地氣」式的襯法,都值得一眾出入expat會所的OL參考。畢竟,Sarah Jessica Parker早已上了神枱級,才能負擔件件超級名牌的生活使費吧。

由Lily Colins飾演的Emily,角色是一名從美國到法國做digital marketing的時尚型女生,但,首先人工不會太高吧?又要經常出席不同派對、節目,是以《Emily in Paris》最值得看的地方是神級服裝指導顧問Patricia Field(《色慾都市》和《穿Prada的惡魔》)和Marylin Fitoussi的功力。

▲ 用Zara外套襯self portriat連身裙,配搭Roger Vivier迷你包,少不了香港之光casetify的出現吧!(圖片:IG@emilyinparisoutfits)

更有電視迷自發於IG創立「emilyinparisoutfits」,每集的打扮襯法都打到出處並列明價錢,其中以大量Zara襯超級名牌,mix and match得來把上季土豪味的形象再加多點法式浪漫,大家可不妨一試!

記者:黃鑑江