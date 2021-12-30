【國際研究】過量飲茶恐增患胃癌風險　或與茶溫過高有關

▲ 《歐洲流行病學雜誌》一項研究指出，每日消耗茶葉多於4克的人，患上胃癌風險有所增加。

不少人都喜歡喝茶，貪其茶味又不致有損健康，然而過量飲茶未必是一件好事。《歐洲流行病學雜誌》一項研究指出，每日消耗茶葉多於4克的人，患上胃癌風險有所增加，當中或與茶溫過高，以及咖啡因刺激胃酸分泌等因素有關。

該項研究於2004至2008年間進行，研究人員在中國5個城市及5個農村地，招募超過50萬名30至79歲人士（其中有效受訪者為45萬多人），經過10年長期追訪，以問卷調查記錄受訪者日常飲茶量，觀察癌症發生的個案數量。

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結果發現，每天消耗茶葉多於4克的人，患上胃癌的風險有所增加。但其他癌病如肺癌、乳癌、子宮頸癌等，以及總體患癌風險就沒有顯著差別。研究推斷，胃癌風險上升原因或與茶溫過高，以及茶中含有咖啡因，導致刺激胃酸分泌有關。

《國際癌症期刊》亦曾有一項研究發現，飲用溫度高的茶與患上食道癌的風險增加之間有著關係。研究指出，每日飲用超過700毫升高於60°C熱茶的人，比起每日飲用少於700毫升、低於60°C的茶的人，患上食道癌的風險高出9成，而經常飲用溫度高至75°C的熱茶，患上食道癌的風險更會大增2.4倍。

以下是健康飲茶貼士：

剛泡好的茶或滾燙的熱湯，最好先待涼至少4分鐘，才適宜飲用。

避免飲用濃茶，以免阻礙鐵質吸收。

為滿足日常流質攝取需要，清水仍是最佳的選擇，不要以茶代水。

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責任編輯：羅嘉欣