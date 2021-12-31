【退而不休】鍾子綸38年後再與港姐結緣　從友誼小姐到任職懲教署見證精彩人生

▲ 鍾子綸由參選港姐到變身港姐保母，也是人生不同階段的經歷。

懲教署與港姐，一剛一柔，似乎不能「同體」，但對於在懲教署任職34年、1983年又得到友誼小姐的鍾子綸（Sylvia）來說，她不是第一位紀律部隊成員參選港姐，而昔日娛樂較少，港姐是全城盛事，許多年輕人包括她在內都躍躍欲試。來到今天2021年，已退休的鍾子綸以另一身份——保母，重踏港姐舞台，並對她們噓寒問暖。

▲ 鍾子綸與今屆獲選港姐合照。（圖片：被訪者提供）

時光倒流回到38年前的香港小姐選舉，原來鍾子綸早已入職懲教署，但她一直很喜歡香港小姐這選舉，覺得只要條件許可，就去參加發揮自己。

我相信不論輸贏，一定會學到東西，那時候我完完全全無想過認識有錢人，只是想豐富人生，這個想法很明確，因此我是找到工作，穩定下來才參加。

▲ 1983年香港小姐選舉，除了鍾子綸外，大家一定認識亞軍的張曼玉，以及冠軍的楊雪儀。（圖片：被訪者提供）

幸運地，當年她得到友誼小姐的名銜。「那年的友誼小姐比較特別，因為港姐冠軍要去參選環球小姐，於是由友誼小姐代表去作親善訪問。」試想想，初出茅廬只有21歲，就有機會去日本札幌雪祭，又可以遠飛蘇格蘭愛丁堡出席英聯邦運動會，實在機會難得。

▲ 鍾子綸當年參選後作親善大使，去了北海道雪祭。（圖片：被訪者提供）

除了履行港姐職務外，鍾子綸也有嘗試作主持，如《K100》及《大江南北》等。「那時候我是一邊返懲教署，一邊兼職做主持，做了幾年，TVB要求我轉全職，但我不想放棄懲教署的工作，結果就沒有再做幕前。」

▲ 獲獎後，鍾子綸曾做過《K100》節目主持，當年拍檔還有鄺佐輝、狄寶娜摩亞及麥劍秋等。（圖片：被訪者提供）

問鍾子綸為何對懲教署的工作那麼熱衷，她說：

我們那個年代的人都想做social welfare，現在才比較多人傾向金融搵到錢的工作。而且80年代，做銀行只有千幾蚊人工，但懲教署的幫辦就有四千幾，因為當年政府實行精英公務員制度，高薪養廉。

Sylvia自言比較粗魯，喜歡執法、管人的工作，她覺得相對社會福利署、做社工，監獄不是最令人沮喪及無望的地方。「因為社工面對老人、獨居者、家庭破碎、虐兒等個案，每天的心情起伏會較大；但在懲教署，犯人有得食有得住，以後沒犯事，相對是穩定的。」不過，做懲教署要輪班，工作地方偏遠，這些都是要適應及面對。

▲ 懲教署在芝麻灣的女子監獄舉行記者招待會，鍾子綸當年是這監獄的主管。（圖片：被訪者提供）

尊重犯人 感恩自己幸運

81年已加入懲教署的Sylvia，當年就要面對越南難民問題。

那時候芝麻灣監獄收留了很多越南難民，當地文化女人如果大肚喜歡自己生，不會告訴我們她們作動，但不講就出事。那時候我二十出頭，當夜更，有個大肚婆話生就生，BB差點跌落地下。我負責手抱住包著毛巾血淋淋的BB，等白車來到，嚇到傻了。

在懲教署那麼多年，鍾子綸遇見很多「老相識」進出監獄。

男性犯事多數為財，女仔犯事，不外乎帶毒品、賣淫，又或者因感情殺人等。許多其實是青春美麗，但因為吸毒，牙愈來愈少。如果幸運地結婚，生活有了改變，但在監房重遇即代表婚姻失敗，又再沉淪下去。

Sylvia亦見當年不少從國內非法偷渡的女囚犯，容貌娟好，不吸毒，甚至不吸煙，只是因為窮，用身體用美貌去賺錢，然後儲錢回鄉起屋，所以鍾子綸不會瞧不起她們。

因此令我領會人的命運好緊要，甚麼時代環境，就會造就怎樣的性格；愈接觸她們多，愈覺得自己幸運。因此我會尊重她們，不會覺得她們是低一等，只是不好運而已。

育有一仔一女的Sylvia，眼見青少年罪犯的形成，很多時候因為父母本身也其身不正，又或者經常不在子女身邊，以致子女學壞。「所以父母身教最緊要，如何做人，子女是看得到的。我覺得做人態度最緊要，怎樣面對工作、面對人生，態度決定一切。」

▲ 1997年懲教署的周年大操，鍾子綸做Deputy Commander，兒子到場為她打氣！（圖片：被訪者提供）

籌建羅湖監獄獲服務卓越獎

其後，鍾子綸不斷考試升職，2015年退休時，已是懲教署的懲教事務高級監督，她最難忘退休前2009年負責籌劃興建位於上水、全香港最大的女子監獄－－羅湖懲教所。「我被派去工程組，負責這個project。由無到有，都幾艱辛。要負責保安設施、加入人手、製定運作、時間表等等，但是一個好特別的經驗。」2010年啟用時，Sylvia成為第一任的監頭（主管）。

▲ 2010年羅湖懲教所正式啟用，鍾子綸是開荒主管。（圖片：被訪者提供）

由於紀律部隊經常要捱更抵夜，因此55歲便可以退休，而退休前一年，鍾子綸更獲當時的特首梁振英，頒授香港懲教事務榮譽獎章（CSMSM）。鍾子綸曾說：「能夠獲得CSMSM是懲教署對本人的肯定，我衷心感謝！」

▲ 2014年，鍾子綸獲特首梁振英頒授香港懲教事務榮譽獎章（CSMSM）。（圖片：被訪者提供）

無心插柳退休做港姐保母

Sylvia的退休生活可以說是多姿多采，愛旅行的她，一年可以有10次出埠。「如果上遊輪，我們可以有26人一起去，玩包團，很開心。」

▲ 退休後，鍾子綸廣結朋友，經常相約去郵輪旅遊。（圖片：被訪者提供）

退休後，她又開始養狗，飼養的柴犬「烏冬」是朋友送贈的，出世至今，已5歲了。「以前我不信對狗的感情，可以等如對子女的，養過就會明白。牠帶給我很多的樂趣，現在好像感情的file開多一個給動物，很美妙。」

▲ Sylvia想不到擔任港姐顧問，連自己的愛犬也上鏡。（圖片：被訪者提供）

此外，由於以前工作繁忙，鍾子綸一直婉拒加入慧妍雅集，後來退休了，2016年便成為其中一分子。碰巧王愛倫找她，說TVB想找人全職照顧今屆港姐。「Full time就免了，太辛苦，我又無得去玩，part time還可以。」結果，Sylvia與TVB連上了，成為今屆港姐的特備節目顧問。

最令鍾子綸想不到，只是電話談妥細節，幾日後就是港姐記招了。「我更加沒有想到我要出鏡，連我隻狗都出埋鏡。」不過，Sylvia說她是在無壓力下擔任這工作，而且樂在其中。「作為監護人，我就好像無綫與女仔中間的橋樑。我覺得我是在whatever way幫手，港姐的言行舉止、情緒上的問題，我都會支援。」

▲ 落實做港姐顧問，幾天後就要出席記招了。（圖片：被訪者提供）

就如不幸被淘汰的佳麗，鍾子綸都會主動問候。

我會對她們說，落選不代表無機會，也不要以為，你是冠軍就會有多些機會，最緊要繼續努力。

記者：何小雲

場地提供：Club Albergue 1601