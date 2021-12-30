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【Emily in Paris】第2季女主角名牌成熱搜　由親民價至貴氣手袋大檢閱

娛樂 13:29 2021/12/30

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

《Emily in Paris》第2季手袋大檢閱。

去年Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris》播出後，歐洲風情加女主角名牌行頭吸引無數女性觀眾眼球，男、女主角、到服裝均成為大家的話題。而第二季亦已在12月聖誕前上架，除成長假煲劇之選，女主角Lily Collins的一身名牌及周邊產品，繼續成為網民熱搜。

《艾蜜莉在巴黎》女主角Lily Collins劇中演的Emily由美國隻身到巴黎發展事業，同時在友情和愛情上也展開了新一頁，第二季繼續講Emily在情路和工作上的不同際遇，至於各女角的名牌手袋，更加琳瑯滿目。

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在第一季Lily Collins用了超過12款手袋，當中如MCM、Chanel、Christian Louboutin各類款式逐一登場，今季《Emily in Paris》的手袋照舊搶鏡，其中Emily最愛的Christian Louboutin更老是常出現。

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此外，乘著《Emily in Paris》播出，周邊的美容產品系列亦推出市場，觀眾可一邊用面膜，一邊看Emily工作和感情線的發展。

【Emily in Paris】第2季教OL平貴配搭穿出貴氣　Zara潮襯VALENTINO大Logo皮帶

Emily in Paris首個個人護理產品系列由韓國製造，產品包括分別有洗髮液及護髮乳，除了注入柔順保濕的洗護髮功效外，更添加9種浪漫香氣，包括：綠茶、紫羅蘭、清新芳香、玫瑰、摩洛哥風情、堅果、爽身粉、海洋和紫丁香。至於備有3種濃度適中的香氣沐浴露，計有白麝香、玫瑰味和爽身粉味。

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少不得加入保濕成分AQUAXYL的潤膚霜和護手霜。而最多元化的可說是全套7款面膜，帶來7種基礎護理效果，包括緊緻、保濕、提亮、美白、修護、柔嫩及舒緩功效，每天為肌膚提供各種養分，讓肌膚宛如重生。

留意的是Emily In Pairs美容系列已於一田百貨發售，日後將陸續登陸屈臣氏及HKTV MALL推出，以及從12月21日至1月20日於銅鑼灣Amaz設立期間限定商店，Fans們可要注意。

撰文 : TOPick柴犬出動

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