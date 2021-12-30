【視如親人】台影帝病逝遺產留給看護8年印傭　主僕情同父女︰爸爸對我很好

▲ 台灣金馬影帝陳松勇病逝，將遺產留給看護了他8年的印傭。

台灣金馬影帝陳松勇於12月17日病逝，終年80歲，本周二（28日）舉行告別式。陳松勇一生未婚，生前視看護了他8年的外傭如親女，也決定將遺產留給她，引來當地社會大眾熱議。

視印傭看護如親女

綜合台灣傳媒報道，台灣演員陳松勇一向好杯中物，於2006年因中風送醫，出院後仍不改豪飲習慣。近年他身體狀況欠佳，曾出現胃出血、急性腎衰竭、呼吸衰竭等，出入需靠輪椅代步。本月17日陳松勇因腎衰竭，於桃園林口長庚醫院病逝。

陳松勇的告別式於本周二（28日）舉行，台灣導演吳念真在告別式上宣告，陳松勇晚年病痛時，有弟弟及有如親人一般的外籍看護Yule貼身照顧，家屬尊重他生前的交代，除了回報視如親女的Yule一筆錢外，也希望捐款給社會公益團體。據知陳松勇留給Yule的遺產多於200萬台幣（約56萬港元）。

印傭哀傷送別爸爸

印傭Yule與陳松勇感情深厚，二人情同父女，她稱呼陳松勇為爸爸。Yule在「爸爸」的告別式上神情哀傷，眼眶泛紅，不時以紙巾拭淚。她接受媒體訪問時，以台語表示很感謝爸爸︰

這段時間爸爸對我很好，他人很好，我要甚麼都買給我。他在家都躺在沙發上，現在人走了，晚上醒來心很痛……

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

她指陳松勇走前沒有任何掛心的事了，只說「好好的走」。陳松勇對Yule非常好，有指他連吃飯都會先問她吃甚麼。

最新影片：辯論賽贏名校入讀中大中醫學 Band 3生：不一定名校才做到

印尼媒體讚揚好人

事件也受到印尼媒體關注，讚揚陳松勇是一個好人。有印尼媒體報道，Yule獲得僱主的遺產後，頓成台灣媒體的焦點，並指她很幸運得到200萬台幣，相當於10億印尼盾的遺產。

此外，陳松勇的二弟陳翁欽突然現身告別式，Yule稱8年來從沒看過這位二弟。陳翁欽現在才出現，疑似要與三弟陳鴻章爭產。不過，據知陳松勇的遺囑只有律師清楚，陳氏兄弟亦不知細節。

陳松勇於1970年出道，1989年憑《悲情城市》奪台灣金馬獎影帝，除參演台灣影視劇外，他亦曾參演港產片《監獄風雲2》、《方世玉》系列、《洪熙官》、《至尊計狀元才》及《古惑仔6勝者為王》等，憑精湛演技令觀眾留下深刻印象。由於陳松勇身體欠佳，自2015年起已沒再參與影視劇演出。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳