【2元乘車優惠】下周一起設4間臨時服務中心　協助市民申請「樂悠咭」

▲ 「樂悠咭」設臨時服務中心協助申請人並接受即將滿60歲合資格人士申請。（資料圖片）

政府今日（30日）宣布，將從下周一起設立4間臨時服務中心，協助政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃的60至64歲合資格人士，申請專為計劃而設的個人八達通卡「樂悠咭」，亦將開始接受3個月內滿60歲合資格人士申請「樂悠咭」。



為協助60至64歲合資格人士盡快遞交申請或補交申請資料，設立下列4間臨時「樂悠咭」申請服務中心：

灣仔告士打道5號稅務大樓30樓3030室

旺角彌敦道750號始創中心19樓1917-1918室

沙田大圍顯和里5號顯徑鄰里社區中心2樓會議室

天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室。

各服務中心的辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息。



八達通會繼續接受合資格人士以郵寄方式或透過「八達通App」遞交的申請，但在明年1月31日後遞交的申請或未能趕及在2月27日前收到「樂悠咭」。

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責任編輯：余思嵐