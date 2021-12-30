【狠毒小三】26歲美女搶人夫後化身惡毒繼母　用地拖棍虐打8歲女童半小時亡

▲ 越南一名26歲小三，涉長期虐打8歲繼女亡。

越南發生虐兒致死案，一名8歲女童送院時已死亡，全身瘀傷涉長期被虐致死，行兇疑犯是一名26歲女生，她是女童父親的伴侶。有關事件引起越南大眾關注，有網民對疑犯起底，發現她外表漂亮好身材，在人前營造女神的形象，實際是如此狠毒。

綜合越南傳媒報道，於28日（前日），胡志明市Binh Thanh區警方表示，刑事調查局以虐待人罪名起訴被告Vo Nguyen Quynh Trang（26歲），她承認長期虐打女童，於12月22日在西貢明珠公寓樓造成8歲受害者死亡，她現時將被拘留2個月。

▲ 小三跟人夫及繼女表面看似幸福。（影片截圖）

26歲小三成功搶人夫

Trang是女童36歲父親的未婚妻，她是女童的「繼母阿姨」。據悉女童的生父跟生母於2012年結婚，育有2孩，而離婚之因正是Trang的介入，她當年是小三迫使2人離婚。一對子女分別各自隨爸爸、媽媽生活，8歲女童與生父生活，6歲兒子跟隨媽媽，生母經常被禁止見親生女兒。

離婚之後，Trang坐正已入住男方的高級公寓，女童本來有保母照顧，Trang卻辭退了她，自己「照顧」女童的日常生活。今年9月開始網上學習，Trang教女童學習，多次虐打她。Trang向警方承認自己網購籐條來打繼女，打斷後更會轉用木棍。鄰居經常聽到他們家中傳來奔跑、毆打和罵人的聲音。

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不懂做功課被毆打半小時

事發22日下午3時半，Trang教女童做功課，女童不停答錯慘被毆打30分鐘。至傍晚6時許，女童太累想回房休息，正在嘔吐，Trang當時致電給未婚夫，下班回家的未婚夫遂抱着女兒到廁所嘔吐，但發現情況嚴重，馬上叫救護車送院。

醫生指女童當時已經昏迷，心臟停頓、沒有呼吸，入院前已死亡。女童身上有大片瘀傷和大量新舊傷口，頭部有縫合不久的傷口，懷疑她是被人毆打致死，有關事件需跟進。而法醫表示女童出現急性肺水腫，腋下、臀部等多處瘀傷。

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迫做大量家務

警方到案發公寓調查，發現兇器是一支損毀的地拖棍，木棍黏有女童的頭髮。此外，警方發現女童的每日家務清單，列明需早上7點起床、上課做功課外，女童還要做大量家務，包括吸塵、倒垃圾、洗衫等。有鄰居曾見過女童晚上10點多，自己拿住很重的垃圾袋去掉垃圾。

疑犯涉長期虐待女童，警方完成調查後起訴她，亦拘捕了女童父親，他承認知道未婚妻用籐條和棍打女兒，女兒曾告知他很怕繼母阿姨，但他持續將女兒交給未婚妻照顧和教育，沒有保護女兒，也未有留意女兒身上有傷。

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生母知女兒死訊後暈倒崩潰

女童的生母知道女兒死訊後當場暈倒，幾乎精神崩潰，不敢告知小兒有關家姐的死訊，一家人非常傷心，指疑犯毆打女童30分鐘根本是謀殺，又批評生父是共犯。

疑犯Trang是新聞系大學畢業生，曾任職傳媒及廣告公司，外表漂亮、身材出眾，有同學稱她是風趣健談、擅於交際、不愛爭吵，想不到她做出如此殘忍的行為。

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責任編輯：王明芳