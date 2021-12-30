【超市大搜查】長期進食高鈉影響兒童骨骼生長　盤點34款較低鈉餅乾條名單

▲ 長期進食高鈉影響兒童骨骼生長 ，盤點34款較低鈉餅乾條名單。

不少小朋友喜歡食百力滋、餅乾條，但家長選購餅乾時要留意鈉含量，有註冊營養師表示，長期進食高鈉影響兒童骨骼生長。TOPick近日檢視市面上42款餅乾條，並整理出34款較低鈉餅乾條。

世界衞生組織建議，成人每日鈉攝取量應少於2,000毫克。據本港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含不超過120毫克鈉可稱為「低鈉」，另據食安中心印製的「購物指南卡」，每100克含超過600毫克鈉的食物可視為「高鈉」。

TOPick近日檢視市面上多間超市共42款餅乾條，結果發現，不少餅乾條每100克鈉含量超過120毫克，經整理，共有34款餅乾條、每100毫克鈉含量不超過600毫克，當中包括固力果碳燒百力滋（家庭裝），（每100克.下同）鈉含量達358毫克；固力果牛奶味魔法百力滋鈉含量為505毫克；而固力果百奇櫻花杏仁味餅乾條鈉含量為150毫克；另森永杏仁朱古力味小枝鈉含量為61毫克，屬於低鈉餅乾條。

詳細較低鈉餅乾條名單：

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在是次檢視中，除了34款餅乾條屬較低鈉外，另有8款餅乾條屬高鈉，即每100克鈉含量超過600毫克，當中包括固力果沙律百力滋9包裝，每100克鈉含量達685毫克；固力果香脆醬油牛油味百力滋，每100克鈉含量達887毫克。

詳細高鈉餅乾條名單：

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澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）曾表示，為小朋友選購零食時，越少加工越好。小朋友長期吃高鈉食品，會養成偏濃及鹹的味覺，影響建立正常飲食習慣和模式。而人體長期進食高鈉食物，亦會導致高血壓、水腫，以及提高心血管疾病風險。

此外，當小朋友攝取過量鈉，容易導致鈣質從尿液中流失，如果鈣質攝取量不足或大量流失，便有機會影響骨骼健康，骨質密度會成長得不好。

Vivien解釋，上述同款但不同口味的百力滋鈉含量相距甚遠，原因是芝士本身已含鈉，而花生屬不飽和脂肪，鈉含量不算高，但就要留意糖份含量。她亦建議小朋友一日可吃一次餅乾，每次吃的份量不要超過一包，宜在下午茶時間進食。

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責任編輯：黃存新