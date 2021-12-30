【網媒停運】港府指有西方傳媒詆毀國安處行動　強調行動是針對被捕人士犯罪行為

▲ 港府指有西方傳媒詆毀國安處行動，強調行動是針對被捕人士犯罪行為。（資料圖片）

警方國安處昨日（29日）以串謀發布多篇煽動性文章，拘捕《立場新聞》現任或前任高層等共7人（詳情即看【下一頁】）。有美西方政府、傳媒和組織就事件作出評論及批評，政府發言人指，危害國家安全的行為和活動是非常嚴重的罪行，當局必定依法處理。警方針對《立場新聞》的執法行動，是嚴格依照法律和根據證據而採取的。

政府指，有美西方政府、傳媒和組織就事件作出偏頗和失實的言論或報道，政府發言人回應，本港言論和新聞自由受《基本法》及《香港人權法案》保障。《香港國安法》第四條亦訂明，香港特別行政區維護國家安全應當依法保護該等權利和自由。

然而，言論和新聞自由並非絕對，根據《公民權利和政治權利國際公約》，該等自由是可以為保障國家安全等原因而受到限制。政府重申沒有人可以凌駕法律。

政府發言人指，警方今次的行動是針對被捕人士的犯罪行為，與新聞和出版自由完全無關。對於美西方政府、傳媒和組織試圖扭曲事實，惡意詆毀依法進行的執法行動，是粗暴干預香港的事務，以及反映他們的雙重標準，對此深表遺憾。

政府表示，在過去一年，市民回復正常生活，國家安全風險減退，這些成效得來不易。當局會繼續防範任何危害國家安全的行為。任何人或機構不論背景，違法必究。

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責任編輯：李榮忠