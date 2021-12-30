【出軌掙扎】港男婚前獲前度邀約共度春宵　掙扎4日公開選擇︰好難抵擋誘惑

▲ 一名港男在婚前獲前度邀請共度春宵，令港男的內心掙扎應否赴約。

婚姻是一生一世的承諾，夫妻心態未準備好，婚前就必須考慮清楚。一名港男最近在網上發文表示，某日重遇前度，對方更直接開口想邀請港男共度春宵，鑑於網友有計劃與現任女友準備結婚，同時對於前度的邀請感到心思思，於是上網發文徵詢廣大網友意見，獲得熱烈討論。

港男在「連登討論區」發帖文指出，正與現任女友準備結婚，但最近重遇已分手十多年的前女友，對方更主動邀請他於周末共度春宵，令港男躍躍欲試。他回想當年與前度分手時只是20出頭，如今前度已充滿成熟女人味，他想體驗一下前度由少女到成熟女人的變化。

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不過，港男的內心非常掙扎，因此舉是對現任女友不忠，但作為血氣方剛的男人，又很難拒絕誘惑，故港男發文徵詢網民意見，自己是否應邀上前度的家中共晉晚餐。

網民反應兩極

網民的反應有支持有反對，有人稱此乃男人的天性，與是否已婚無關，已婚男亦想與其他異性「交配」；但更多網民認為港男的心態根本未準備好結婚，勸港男三思，更多網民意見點擊下圖︰

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港男4天後公開最後選擇

4天後，港男發新帖文公開自己的選擇，他表示最終都有赴約，上到前度的家中吃飯。他指約會當日與前度買菜煮飯，重拾了以往拍拖的感覺，是體會到從現任女友感受不到的溫馨感覺。

兩人之後還有下文，港男表示與前度沒有交歡，只有口交，認為這樣「冇咁內疚」、「程度上我都覺得爭好遠」，他又言自己「其實唔太享受岀軌，但性慾好難控制」，相信此舉不算出軌，「我未ready冇咗將來個老婆」。

新帖文一出後，大部分網民均直斥港男過份，對未婚妻不忠。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳