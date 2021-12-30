【師傅愛你】七仙羽拍廣告扮老虎超萌　七師傅：想做一隻有活力少女感的「師虎」

▲ 七師傅為大型連鎖超市拍廣告。

虎年將至，七仙羽（七師傅）獲大型連鎖超市邀請以「七師虎」造型拍電視及硬照廣告。

其實過去一年七師傅的跨界別演藝事業運急升，參與的電視節目大受歡迎外，又客串做歌手唱hip hop及拍電影，正式成為歌影視三棲紅人，堪稱鴻運當頭。

七師傅在超市賀年主題廣告首度以「七師虎」造型亮相，不但與6名飾演超市店務員的演員載歌載舞，演繹傳統新年的熱鬧氣氛。

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七師傅變七師虎

為凸顯七師傅的「旺氣」，廣告客戶更找來老裁縫師為她度身訂造金光閃閃、紅噹噹的服裝，以純真絲緞為底面，鍍金金線及真銀絲線繡出老虎圖案，再襯上金光閃閃長褲，盡顯她紅到爆，賺到金銀滿屋的氛圍。

一向有不經意幽默喜感，同時又相當貪靚的七師傅在開會時更提出要加入毛毛老虎耳仔及手爪：「戴埋老虎手套，做戲做全套，想要做一隻有活力少女感的『師虎』，所以要有『道具』加持，先有氣氛。」

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拍攝場地在超市進行，七師傅先與飾演店務員的演員綵排，眾位演員亦爭取時間向七師傅問運程熱身，之後就投入拍攝。

她笑言：「七師虎一定要有氣勢，亦同時有歡樂氣氛，我為廣告設計了『七字舞』，我要誇張地出虎爪，表達新一年人人要搵大錢的願望。」七師傅更以「師傅愛你」的金句，改成「師虎愛你」揮春為大家祈福。