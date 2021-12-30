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【跨年演唱會】M+幕牆會化身倒數時鐘　一文看清演唱會詳情

社會 13:38 2021/12/30

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

（旅發局宣傳片）

由香港旅遊發展局主辦的「香港跨年倒數演唱會」，將於明晚（31日）10時於西九文化區上演，屆時來自香港管弦樂團的音樂家與將與MIRROR等一眾年輕人氣歌手同台演出。一眾將參與的歌手包括MIRROR全隊、江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜，以及香港管弦樂團兩位樂師梁文瑄（助理首席第二小提琴）及凌顯祐（首席中提琴）。

旅發局表示，演唱會將由年輕歌手揭開序幕，獻唱多首最新的廣東流行歌，部分歌手隨後跟香港管弦樂團的多位樂手大玩「crossover」，展開一場古典及流行曲的音樂交流，為觀眾帶來嶄新的感覺。

香港管弦樂團將與MIRROR同台crossover，小提琴手曾參與製作《不可愛教主》等多首歌曲。（詳情即看【下一頁】

旅發局指，剛於今年啟用、聳立在維多利亞港旁的視覺文化博物館M+，其65.8米的LED幕牆亦會播放融合香港特色和文化藝術的主題短片，並會化身倒數時鐘，與市民和觀眾一同歡送2021年。踏入新一年後，LED幕牆將以15種語言展示「新年快樂」的字句，將祝福帶到全球每個角落。

旅發局公布人潮管制安排，即睇無票點入場。（詳情即看【下一頁】

足本的演唱會及倒數一刻，將會在ViuTV99台及多個本地媒體平台同步直播，亦會直播或轉播至多個地區。

「香港跨年倒數演唱會」詳情：

  • 日期及時間：2021年12月31日晚上10時至2022年1月1日午夜12時30分
  • 地點：西九文化區藝術公園大草坪
  • 電視直播頻道：ViuTV 99台
  • 網上直播平台：ViuTV官方網站、ViuTV手機應用程式、旅發局YouTube頻道、旅發局Facebook專頁、旅發局官方網頁

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責任編輯：李榮忠

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