【跨年演唱會】M+幕牆會化身倒數時鐘　一文看清演唱會詳情

▲ （旅發局宣傳片）

由香港旅遊發展局主辦的「香港跨年倒數演唱會」，將於明晚（31日）10時於西九文化區上演，屆時來自香港管弦樂團的音樂家與將與MIRROR等一眾年輕人氣歌手同台演出。一眾將參與的歌手包括MIRROR全隊、江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜，以及香港管弦樂團兩位樂師梁文瑄（助理首席第二小提琴）及凌顯祐（首席中提琴）。

旅發局表示，演唱會將由年輕歌手揭開序幕，獻唱多首最新的廣東流行歌，部分歌手隨後跟香港管弦樂團的多位樂手大玩「crossover」，展開一場古典及流行曲的音樂交流，為觀眾帶來嶄新的感覺。

香港管弦樂團將與MIRROR同台crossover，小提琴手曾參與製作《不可愛教主》等多首歌曲。（詳情即看【下一頁】）

旅發局指，剛於今年啟用、聳立在維多利亞港旁的視覺文化博物館M+，其65.8米的LED幕牆亦會播放融合香港特色和文化藝術的主題短片，並會化身倒數時鐘，與市民和觀眾一同歡送2021年。踏入新一年後，LED幕牆將以15種語言展示「新年快樂」的字句，將祝福帶到全球每個角落。

旅發局公布人潮管制安排，即睇無票點入場。（詳情即看【下一頁】）

足本的演唱會及倒數一刻，將會在ViuTV99台及多個本地媒體平台同步直播，亦會直播或轉播至多個地區。

「香港跨年倒數演唱會」詳情：

日期及時間：2021年12月31日晚上10時至2022年1月1日午夜12時30分

地點：西九文化區藝術公園大草坪

電視直播頻道：ViuTV 99台

網上直播平台：ViuTV官方網站、ViuTV手機應用程式、旅發局YouTube頻道、旅發局Facebook專頁、旅發局官方網頁

更多《健康台》最新影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠