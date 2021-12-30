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【醫學研究】中大醫學院發現止血粉可作上消化道出血一線治療方法　成效與標準治療相若

社會 13:57 2021/12/30

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中大醫學院發現止血粉可作上消化道出血一線治療方法，成效與標準治療相若。（資料圖片）

上消化道出血是最常見的急症之一，香港每年每10萬名成人約有130人發病。香港中文大學醫學院與泰國朱拉隆功國王紀念大學醫院及新加坡樟宜綜合醫院一項共同研究發現，一款特別的止血粉TC-325可作為上消化道出血患者的第一線內鏡治療方法。研究發現，有9成接受TC-325治療的患者30天內的出血情況受控。

是次研究共有224名來自香港、泰國和新加坡的上消化道出血患者參與，他們被隨機分配到兩個組別，當中111名患者接受TC-325治療，其餘人士接受標準治療。

TC-325是一種止血粉，現時多應用於外在傷口出血。其主要成分為矽酸鋁黏土，當與血液接觸時，會在出血部位形成一道黏性屏障。大約10年前，中大消化疾病研究所首次證實TC-325可作內鏡應用。此後，它一直作為急救治療方案，用於接受標準治療後未能控制消化道出血的患者。

TC-325 的優點包括技術上易於應用，並特別適用於較大面積的瀰漫性滲出性出血，例如腸胃癌腫瘤出血。是次研究旨在證明止血粉作為單一治療方案的有效性。

研究的主要結果顯示，TC-325組別有9成人30天內的出血情況受控，與接受標準治療9成2的患者相若，而首次治療後復發性出血及30天內需要額外介入治療的患者同樣與接受標準治療患者數字接近。研究團隊總結，上述結果反映TC-325在控制上消化道出血的成效與標準治療相若。除緊急治療外，TC-325亦可作為此類出血患者的一線治療方案。

這份研究迄今全球首個具足夠個案數量比較TC-325和標準治療成效的隨機臨床研究，結果已刊登於權威醫學期刊《內科學年鑒》。

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責任編輯：李榮忠

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