【酒店自助餐】8度海逸酒店海鮮自助晚餐　網上預訂最高可享8折優惠【內附連結】

▲ 8度海逸酒店將於2022年1月3日至3月31日，推出環球聚會自助晚餐，有多款各國美食。(酒店提供)

鄰近港鐵宋皇臺站的8度海逸酒店的8度餐廳將於2022年1月3日至3月31日，推出環球聚會自助晚餐，搜羅了多款矜貴及時令食材，讓食客盡情享受多款環球美食。現時於酒店eShop預訂自助晚餐，即可享最高8折優惠。

自助餐每日供應兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生蠔，以及肉厚味鮮的鱈場蟹腳、飽滿結實的紐西蘭青口，以及海蝦和海螺。刺身區亦會無限提供即點即切的刺身包括三文魚，八爪魚、鯛魚、甜蝦等。

▲ 精選海鮮拼盤(酒店提供)

新一年更不能錯過現場即製的迷你麻辣牛肉鍋，以及每日燉製滋補蟲草花燉老雞湯，補而不燥。當然即製區亦會提供招牌的煎鵝肝伴黑松露汁。

在開始品嘗熱葷前，食客亦可選擇多款冷盤和沙律，當中有麻辣雞腎配蒜香拍青瓜、特色醉雞翼、泰式魔芋絲魷魚沙律、泡椒鳳爪、意大利香草意粉沙律伴水牛芝士、煙三文魚等。

精選熱葷則有德國烤腸配酸椰菜、燒羊髀、辣子雞、日式番茄醬燒牛肋骨、清蒸石班、上湯粉絲浸海螺、芝士焗雜海鮮、潮式煎蠔餅、意式香草炒青口等，超過15款熱葷任君選擇。

意猶未盡的話，可品嘗多款全新的糕餅與甜點，包括養顔美味的燕窩蛋白梳乎厘、酒店招牌甜品芒果拿破崙、採用新鮮芒果製成的芒果慕絲餅、金菊奶凍、迷你蛋白士多啤梨卷、薰衣草芝士餅、椰絲忌廉蛋糕，以及Haagen-Dazs及Movenpick雪糕。

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現於eShop預訂周一至周五自助晚餐，即可享8折優惠；而預訂周六、日或公眾假期自助晚餐亦可享85折優惠。每日首100名經酒店eShop預訂之客人即可額外享有9折優惠。

另外，酒店延續當月生日優惠，生日之星可享半價自助晚餐（原價計算），或免費生日蛋糕1磅，或紅/白餐酒1瓶（適用4人或以上同行優惠）。

8度餐廳環球聚會自助晚餐

日期：2022年1月3日至3月31日

時間：晚上6時至9時

價錢（原價）：

星期一至四 成人528元 、長者438元、小童 368元

星期五、六及公眾假期 成人568元、 長者498元、小童428元

記者：招美寶