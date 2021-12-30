王家衛澤東30周年推特別短片　花樣年華+2046絕密鏡頭終極曝光

▲ 《2046》王菲和木村拓哉跳舞場面。

王家衛領導的「澤東電影」30周年，日前在內地視頻網站官方發布了「澤東30，舞照跳」為主題的紀錄短片《零點零一公分的距離》，是王家衛導演對澤東三十周年的新年寄語。

《花樣年華》在第34屆金雞電影節香港經典影片閉幕展映，推出首個4K IMAX頂配版本，被網友視為「有生之年」系列。而澤東30年及王家衛導演創作秘辛的紀錄短片《零點零一公分的距離》作為超級彩蛋在《花樣年華》結束時特別加映，讓現場觀眾大感驚喜。

▲ 《春光乍洩》

《零點零一公分的距離》時長30分鐘，為澤東電影30周年量身而作，曾在今年4月第45屆香港國際電影節《春光乍洩》展映後短暫亮相過1次，現時獨家登陸騰訊視頻。

短片依然是以導演王家衛的方式打開，講述作者受王導之托創作紀念短片並立下一蛋之約，於是耗時2年，去到很多地方，見過許多人，找回好多珍貴的底片，雖有一些已經修復不到，仍借由這支短片得以讓曾經的擦身而過終再重逢。

▲ 《花樣年華》

《零點零一公分的距離》記錄了王家衛導演和澤東30年與電影一起走過的日子。短片中，王家衛導演只留下片場害羞的背影和一個關於開始的秘密。那是澤東電影30年每部作品開鏡第一日的第一個鏡頭，由《東邪西毒》開始，帶出更多開始。於王家衛導演而言，每部電影的第一幕，都是夢的開始。

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