【新冠肺炎】今增12宗輸入確診個案　另多11宗Omicron累計81宗

▲ （陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（30日）新增12宗輸入個案，至今本港個案累計12,631宗（包括12,630宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，當中七宗涉及變異病毒株的感染，三宗的變異病毒株檢測結果待定，其餘兩宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及九男三女，年齡介乎1至61歲。六人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，六人由A組指明地區（高風險）抵港。九人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性；三人於檢疫期間確診，當中個案12625是早前輸入個案（個案12594和12608）的密切接觸者，於公立醫院確診。

此外，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12589、12592、12595、12596、12597、12598、12599、12600、12609、12610和12611均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。這些個案涉及八男三女，年齡介乎21至59歲，四人於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，四人於檢疫期間確診，其餘三人抵港時檢測結果呈陰性後於社區檢測中心檢測結果呈陽性。連同上述個案，香港至今共錄得81宗涉及Omicron的個案。

最新影片：【靚太廚房】淮山具減肥抗衰老功效 中醫教整簡易淮山炒雞丁

昨日新增14宗輸入個案。（詳情即看【下一頁】）

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：鄧凱文