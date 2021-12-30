【新冠肺炎】本港再多11宗Omicron病例　包括3名機組人員

▲ （陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（30日）新增12宗輸入個案，至今本港個案累計12,631宗（包括12,630宗確診個案和一宗疑似個案）。當中7宗涉及變異病毒株的感染，2宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。

個案詳情如下：

第12625宗：1歲男嬰，12月26日發病，居屯門嘉悅半島第一座，12月22日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12626宗：59歲男機組人員，無病徵，12月28日從瑞典、烏克蘭及美國經烏克蘭乘搭航班7W7005抵港，4月26日及6月21日在英國接種兩劑阿斯利康，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12627宗：43歲男，無病徵，12月28日從巴西及土耳其經航班TK083抵港，3月21日及4月11日在香港接種兩劑復必泰，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12628宗：48歲男，無病徵，12月28日從美國經日本乘搭航班NH811抵港，3月25日、4月14日 及11月22日在美國接種三劑復必泰，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12629宗：28歲男，無病徵，12月29日從泰國經航班UO724抵港，10月19日及11月9日在泰國接種兩劑復必泰，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12630宗：24歲男機組人員，無病徵，12月29日從葡萄牙、 意大利及美國經拉脫維亞乘搭航班LYX7016抵港，9月17日在葡萄牙接種一劑强生，病毒量不足基因排序

第12631宗：28歲男，無病徵，12月27日從英國經芬蘭乘搭航班AY101抵港，竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，2月26日、4月19日 及12月4日在英國接種三劑復必泰，病毒量不足基因排序

第12632宗：46歲男，無病徵，12月27日從英國經芬蘭乘搭航班AY101抵港，竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，4月9日、4月30日及12月7日在香港接種三劑 復必泰

第12633宗：32歲男機組人員，無病徵，12月29日從美國、德國及巴林經航班3S520抵港，6月16日及7月21日在德國接種兩劑復必泰

第12634宗：61歲女外籍家庭傭工，無病徵，12月29日從菲律賓經航班5J272抵港，8月27日及9月24日在菲律賓接種兩劑科興，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12635宗：26歲女外籍家庭傭工，無病徵，12月29日從菲律賓經航班5J272抵港，7月13日及8月12日在菲律賓接種兩劑科興

第12636宗：28歲女外籍家庭傭工，無病徵，12月29日從菲律賓經航班5J272抵港，7月1日及7月29日在菲律賓接種兩劑科興，帶有N501Y及T478K變種病毒株

此外，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12589、12592、12595、12596、12597、12598、12599、12600、12609、12610和12611均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。這些個案涉及8男3女，年齡介乎21至59歲，4人於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，4人於檢疫期間確診，其餘3人抵港時檢測結果呈陰性後於社區檢測中心檢測結果呈陽性。連同上述個案，香港至今共錄得81宗涉及Omicron的個案。

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昨日新增14宗輸入個案。（詳情即看【下一頁】）

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記者：李榮忠