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【追女神食譜】「島大女神」葉蒨文對保哥情有獨鍾　林正峰被關嘉敏扣分請食檸檬

娛樂 14:37 2021/12/30

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J2節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》在今晚（12月30日）及明晚（12月31日）播出的17及18集，嘉賓分別為《愛‧回家之開心速遞》的「島大女神」葉蒨文（Sophie）及曾在《盛．舞者》等綜藝節目有出色表現的關嘉敏。

本周負責「追求」女神的主持分別是曾展望（GM）及林正峰，陳國麟（Doniven）則分別單拖及夥拍正峰負責「後勤」及廚房工作。

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島大女神鍾情保哥

今晚的第17集，GM一聽到女神嘉賓是Sophie時即表現積極，兩位好兄弟見狀即識做讓賽，GM最終贏得約會Sophie權利，他除了瘋狂講笑話外，更使盡渾身解數扮貓咪冧女神。

可惜「襄王有夢，神女無心」，Sophie原來鍾情黃亞保（保哥），一見到保哥即時心心眼。

「島大女神」葉蒨文。

關嘉敏堅請阿峰食檸檬

至於明晚的一集，林正峰與關嘉敏的互動則十分搞笑，平時口花花的林正峰，這集「失常」地表現緊張，無論為女神夾餸或是切食物時均失手將食物飛走，獲關嘉敏大大力扣分，最後女神更請阿峰堅食檸檬，場面爆笑。

至於向來廚藝、扮嘢兼搞笑同樣拿手的保哥，則趁佳節當前分別為兩位女神炮製「愛回家沖喜套餐」及「同你敏住倒數除夕套餐」，其中保哥為配合「愛回家」主題，更激罕穿睡衣上陣，大晒住家男Feel。

保哥穿睡衣上陣。

雖然只是簡單的便利店食材，但保哥卻先後炮製了型格午餐肉煎蛋餅、麻婆豆腐飯、星馬海蜇撈起、西班牙海鮮飯等美食。

其中最吸睛，莫過於賣相超乎想像的「型格午餐肉煎蛋餅」，保哥除了會教大家如何用雞蛋及午餐肉砌出如此花巧的Pattern外，更傳授如何用一張保鮮紙煮出皮光肉滑的蒸蛋。

舞藝出眾的關嘉敏。

撰文 : TOPick柴犬出動

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