【酒店自助餐】帝京酒店台式美饌迎新年　即叫即煎澳洲M5和牛【內附連結】

▲ 美饌．酮樂自助晚餐主打台式美食和生酮甜品。(圖片由餐廳提供)

久未能出國旅行，至少也要來些地道美食，一解相思之苦，就如帝京酒店花月庭「美饌 ‧ 酮樂自助晚餐」主打台式美食、生酮甜品的自助晚餐。同場還有一向受歡迎的美國太平洋生蠔、麵包蟹、翡翠螺等冰鎮海鮮。另外，也照顧到愛食肉朋友的需要，集結美國牛肩、板腱牛肉，以及油脂均勻的澳洲M5和牛，全都即叫即煎，入口熱辣辣，牛香四溢。

台式美食離不開夜市，先來一客蚵仔煎來開場。大廚現場即煎，入口酥脆內裡又Q彈，配上飽滿的新鮮蚵仔肉，用料十足，蘸些醬汁同食更惹味。至於滿是濃郁醬油味道的台式鹵水拼盤，定必不能錯過，有鹵水腩肉、鹵水排骨、鹵水蛋等，惹味得很。而喜愛香口的，必吃灑滿五香粉及七味粉的鹽酥雞，酥脆的外層包裹著嫩滑的雞肉，一口咬下去肉汁四濺，絕對令人欲罷不能。

台式鹵肉飯絕對是美食代表，有別於傳統只以絞肉製作的造法，大廚特別加入手切豬肉碎粒，還特意揀選帶皮的豬肉，令煮出來的鹵肉帶膠質，再混合秘製醬汁燜煮，入口香嫩富油香，而且更具口感，簡單伴以白飯或手工麵同食，最能突顯鹵肉風味。

自助餐另一重點落在一系列新登場的生酮甜品之上，以杏仁粉等低糖食材代替麵粉，也會利用代糖取代傳統砂糖或糖漿等，感覺比傳統蛋糕來得較健康。這也是考驗大廚功架所在，如以羅漢果糖取代一般砂糖，在經過不同的烹煮方法，最後呈現的甜度未必如預期，需要反覆試驗才能找出最適合的比例。

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就如賣相滿分的生酮草莓白朱古力慕絲蛋糕，正是採用「焗」製方式，才找出最佳的甜度比例。球狀的白朱古力慕絲，以無糖法芙娜白朱古力製成，內藏有原味生酮海綿蛋糕及草莓果肉，入口充滿果香。

另一款生酮草莓蘋果香橙蛋糕 ，也是餅廚們的用心之作。蛋糕層次豐富，頂層的新鮮切片草莓啫喱，下層分別是草莓慕絲、香橙生酮杏仁蛋糕、蘋果粒餡料等，一口便能品嘗到慕絲的幼滑、蛋糕的軟綿及果肉的爽脆口感。除此之外，還有生酮紅桑子櫻桃乳酪慕絲、焗生酮雜莓大黃金寶撻、焗生酮雜莓芝士布甸等。

餐廳每逢週五至日、公眾假期及前夕更加推一系列升級美饌，包括凍龍蝦、磯燒日本陸奧灣帆立貝、台式九層塔鮑魚牛肋條煲、姬松茸松草花燉雞湯、北京片皮鴨等。而在星期一至四惠顧的每位客人，將奉上台式鮑魚伴沙茶海參汁一客。

帝京酒店花月庭美饌 ‧ 酮樂自助晚餐

日期︰2022年1月3日至3月31日

價錢︰成人$668起

記者︰劉妙賢