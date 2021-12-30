【污水處理】涉非法排放泥水被定罪　油塘地盤承建商被判罰1.7萬元

▲ 油塘建築地盤承建商非法排放泥水被定罪。（資料圖片）

環保署今日（30日）表示，有建築地盤承建商排放未經妥善處理的污水至本港水域，在觀塘裁判法院被裁定違反《水污染管制條例》，被判罰款17,000元。

署方指，被被判罰款的建築地盤的承建商為「精進土木及地基工程有限公司」（精進地基），建築地盤承建商必須設置合適的污水處理設施，並收集及妥善處理地盤所產生的污水，以免排放未經妥善處理的污水至本港水域，污染沿岸水質及影響海岸環境。

在今年4月以無人機協助巡查東源街一帶的情況，其間發現位於東源街的一個建築地盤旁邊的沿岸水域有一大片泥水。執法人員於是進入該地盤進行調查，發現承建商把地盤所產生的污水，在未經妥善處理便直接排入附近水域。執法人員隨即抽取污水樣本進行化驗，證實其懸浮固體濃度為每公升1800毫克，大幅超出相關法定排放標準上限35倍，遂按《水污染管制條例》向精進地基提出檢控。



根據《水污染管制條例》，任何人士排放污水進入水質管制區內的水域即屬違法，初犯者一經定罪，最高可被處罰款20萬元及監禁6個月，其後再犯最高可被處罰款40萬元及監禁6個月。

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責任編輯：余思嵐