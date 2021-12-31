【對抗濕疹】34歲媽媽患濕疹逾廿年無忽好肉　戒類固醇求診中醫3個月傷口癒合【附護理外洗貼士】

▲ 李醫師分享病例指，一名34歲女子自9歲患有濕疹，戒類固醇，求診中醫3個月後好轉。

濕疹問題嚴重起來，令人無法入睡，影響日常生活。註冊中醫師李騫賢向TOPick分享一宗濕疹病例，本港一名34歲媽媽患有濕疹20多年，一直求診西醫，長期使用類固醇治療，惟一停藥隨即加重病情。今年7月，該女子開始求診中醫，初時她情況嚴重，全身痕癢、紅腫，「無忽好肉」。經過3個月治療後，濕疹皮膚明顯好轉，傷口漸漸癒合。

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患濕疹逾20年 停類固醇後反彈

李騫賢醫師接受TOPick訪問時表示，該名34歲女子自9歲患有濕疹，求診初期濕疹十分嚴重，皮膚紅腫、佈滿傷口，可謂全身上下沒一塊「好肉」。因為痕癢難當，她經常抓破皮膚，留下傷口，滿地皮屑。長年患濕疹，更影響其生活、工作及精神健康。多年來，她一直接受西醫治療，服用西藥及使用類固醇，雖可緩解症狀，但一停藥就反彈，加重病情。加上醫療開支龐大，她於今年7月嘗試尋求中醫治療。

求診中醫3個月 服藥針灸漸見改善

李醫師表示，初見患者時，發現她皮膚紅腫發熱，局部乾燥脫屑、色素沉澱、皮膚增厚或見疤痕，全身瘙癢，身上多處有皮損抓痕，背部、胸部、四肢尤甚，局部皮膚有水泡、流滋。雙下肢結節性癢疹密佈，色紅或暗沉；經望聞問切後，認為與其濕熱體質相關，首先要清熱祛濕。

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接受針灸及刺絡放血、服用中藥，保持清淡及均衡飲食後，該患者的濕疹問題在3個月內已明顯改善：皮膚瘙癢情況大大減少，終能睡個好覺；紅腫發熱、色素沉澱的地方也漸漸回復正常；胸背、手部的傷口基本癒合，較難痊癒的下肢結節性癢疹也變平，皮膚顔色變淺。病情改善後，她終可帶兒子到公園玩耍，並希望將來能帶他去沙灘。

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紓緩及治療方法

李騫賢醫師表示，皮膚暴露在外，採用外治法直達病灶，效果比較明顯，因此除了內服中藥，針灸及刺絡放血對濕疹治療也十分重要。

針刺和放血：可以改善血管舒縮功能，直接刺激病變部位，調節經絡氣血，平衡臟腑陰陽，增強體質。

刺絡放血：有利瘀血、濕熱排出體外，促進皮膚的新血再生及肌膚癒合。

內服中藥：該患者初期處方的中藥以清熱祛濕，疏風止癢為主，例如龍膽瀉肝湯、土茯苓、蛇床子、甘草等。

另外，她推薦一款常用於治療濕疹，可內服外敷的中藥「馬齒莧」。馬齒莧味酸，性寒，歸肝、大腸經。有清熱解毒、消渴止癢的功效。但要注意，馬齒莧性寒，勿過量食用，因易傷腸胃。孕婦及皮膚較乾的患者，也最好不要用馬齒莧。

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日常護理建議

李醫師建議，日常護理皮膚時，濕疹患者宜減少皮膚刺激、飲食清淡、休息充足，放鬆心情：

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最後，李醫師提醒，濕疹患者容易受多方面因素影響導致病情反復，例如季節轉換、下雨打風、環境潮濕、工作壓力、睡眠質量、飲食習慣等，均可加重或誘發濕疹。故此，在治療過程中，病情起伏是很常見的。患者需保持樂觀心態，並要有耐性，堅持治療才能見到療效，見到改善。

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記者：黃泳欣