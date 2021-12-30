【食用安全】衛生巾疑有蟲卵小蟲亂爬　內地「高潔絲」生產商將調查成因

▲ 衛生巾疑有蟲卵小蟲亂爬。

內地有網民上載影片，指拆開未經開封的「高潔絲」衛生巾後，見到表面有黑色小點，部分更在快速移動，疑似出現蟲卵及小蟲。「高潔絲」生產商、美資企業金佰利（中國）下午發聲明回應指，公司高度重視事件，並已經與消費者取得了聯繫，將進行檢測，並承諾會第一時間公布檢測結果。

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有內地網民在微博發帖，指自己在購物網站「京東」的官網購買「高潔絲」衛生巾，拆開後發現有黑點，疑為小蟲。隨後她拍片上載網絡，從影片可見衛生巾為完全未開封的狀態，拆開後在衛生巾表面有黑點在移動，而包裝亦有黑點蹤影。影片引發其他網民熱烈討論，有網民稱有同類經歷，曾在衛生巾上發現黃點，疑是蟲卵。有受害者接受傳媒訪問時表示：

要是半夜起來沒注意就直接使用了，後果不敢想。

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「高潔絲」生產商、美資企業金佰利（中國）隨後發聲明回應指，公司高度重視事件，並已經與消費者取得了聯繫，待取得產品後，將積極通過第三方專業機構進行檢測，以期確認問題真正原因，並將第一時間公布檢測結果。 生產商強調，「高潔絲」產品的生產環境嚴格遵照國家衛生標準，秉承嚴格的品控管理，全封閉生產並經高溫工藝環節，生產車間具有衛生防蟲設計，該環境內蟲子和蟲卵無法生存。

事實上，早前內地「高潔絲」已捲入網民熱議，內地廣告影片中有男子將衛生巾當作眼罩、腳墊和吸水抹布來使用。「高潔絲」就此發信為受爭議影片內容道歉，並表示該涉事內容為代理機構未經品牌方審核製作發布。有關影片已在第一時間下架，公司並對相關帳號進行嚴肅停播整頓。

責任編輯：羅嘉欣