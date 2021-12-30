【搶劫加監】涉搶劫兩名網上求職及借貸人士　積犯認5罪加監3年半

▲ 涉搶劫兩名網上求職及借貸人士 積犯認5罪加監3年半。（資料圖片）

兩名從網上得悉「搵快錢」及低息貸款廣告男子，不虞有詐分別相約聯絡人見面，並告知對方提款卡資料，分別被盜去4萬元及信用卡等文件，積犯其後企圖以信用卡購買7部iPhone不果，今（30日）於高等法院承認搶劫等共5罪，被判監5年。由於被告另就搶劫案被判囚4年半，法官頒令本案3年半刑期與該案分期執行，變相加監3年半。



被告莊景明（現年29歲），案發時無業，曾任地盤工人，承認盜竊、企圖搶劫、搶劫及兩項企圖以欺詐手段取得財物罪。



控罪指他於2019年1月7日，從吳俊邦（譯音）恆生銀行帳戶盜取4萬元，另與他人於旺角一酒店房內企圖搶劫吳。被告於同月14日，於旺角一酒店搶劫陳元明（譯音）1張身份證、1張信用卡及2張提款卡，並於同日於旺角香港蘇寧及豐澤，使用陳的信用卡意圖不誠實地從店員獲得共7部iPhone。



控方指被告於2005年至2020年間共有14項刑事紀錄，包括搶劫、盜竊及刑事恐嚇等。被告因本案於2019年1月18日被捕，保釋期間犯下店舖盜竊等案，並於2020年11月因夥同他人搶劫二手勞力士錶，被判囚4年半，現正服刑中。



代表律師求情指，被告案發時無業，父親早逝，母親任職地盤工人獨力撫養3子女，被告因缺乏管教，誤交損友下開始犯事。被告與前女友育有5歲女兒，工作時會盡力給予金錢母親及前女友，望法官給予最後一次機會。



法官判刑時指，被告干犯本案後仍持續犯案。被告盜去其中1名事主4萬元，並伙同3名在途人士犯案，恃人多勢眾令事主就範，雖然被告以事主信用卡購買iPhone事敗，但亦構成潛在損失，就本案共判監5年。



法官指被告就另一宗搶劫案被判監4年半，該案於本案後發生，性質與本案相近。法官指該案中控辯雙方均沒有提出與其他案合併處理，否則可節省法庭時間，予以適當刑罰。法官指為免刑罰過於嚴苛，將本案中3年半刑期與該案分期執行，變相被告加監3年半。



案情指，兩名事主吳俊邦及陳元明分別於2019年1月5日及13日，從網上發現「搵快錢」及低息借貸廣告，遂相約聯絡人「阿虎」見面。吳與被告見面後交出提款卡密碼，吳稍後發現被轉帳4萬元，被告稱為測試其帳戶轉帳功能。被告又安排吳到旺角一酒店會面，3名南亞裔人士期間進入房間，被告稱未能成功向吳轉帳致其帳戶被凍結，要求吳給予10萬元作保證金，吳拒絕及稱會報警，被告等人立即離開。



被告與陳會面時聲稱代表「阿虎」赴約，並帶陳到酒店，3名南亞裔人士其後進入房間。被告要求陳交出信用卡及銀行卡，陳大驚下照辦，陳於拒絕交出密碼時遭3名南亞裔人士掌摑，最終交出密碼及轉帳3.8萬元。



被告同日以陳的信用卡，到香港蘇寧及豐澤分別購買7部iPhone不果。被告警誡下稱受「阿虎」指使帶3名南亞裔人士到酒店，他負責收取身分證及信用卡，若成功買得iPhone，可獲酬5,000元。

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記者：林育慧