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【重開場館】9間早前用作接種疫苗的體育館下月重開　一文看清開放日期

社會 15:23 2021/12/30

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9間早前用作接種疫苗的體育館下月重開，一文看清開放日期。（資料圖片）

港府早前宣布，11間社區疫苗接種中心運作至本年底後關閉。康文署今日（30日）宣布，轄下9個體育館將自2022年1月7日起陸續向公眾重新開放。

康文署表示，市民可於各場館可開始預訂日期的上午7時起，使用康體通網上預訂服務、已重開場地的訂場櫃枱及自助服務站，或於當日起在辦公時間內到各分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱預訂以下場地的收費設施：

場地 重開日期 開始預訂日期
摩士公園體育館 1月7日 1月1日
將軍澳體育館 1月11日 1月5日
天暉路體育館 1月14日 1月8日
龍琛路體育館 1月14日 1月8日
友愛體育館 1月14日 1月8日
九龍灣體育館 1月14日 1月8日
界限街體育館 1月14日 1月8日
何文田體育館及游泳池 1月14日（體育館）1月24日（游泳池） 1月8日
中山紀念公園體育館 1月14日（只包括健身室、壁球室和兒童遊戲室） 1月8日

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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