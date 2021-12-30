【除夕交通】中環蘭桂坊明午起實施封路　一文看清特別交通安排

▲ 除夕夜特別交通及運輸安排。（資料圖片）

運輸署今日（30日）表示，為配合明日除夕夜節日慶祝活動，中環蘭桂坊一帶明日下午2時起至翌日上午5時實施封路安排。



另外，公共運輸方面，明日將實施以下服務調整：

港鐵8條鐵路線（迪士尼線及機場快線除外）明日下午會加強班次，並延長服務1小時，輕鐵所有路線明日亦會延長服務時間1小時

部分巴士及專線小巴路線會調整、加強服務或延長服務時間，特別巴士路線亦會於明日及2022年1月1日提供服務

電車服務會延長服務時間至翌日凌晨2時30分

中環至半山自動扶梯系統會延長服務時間至翌日凌晨3時

往來中環及尖沙咀的渡輪亦會延長服務時間至翌日凌晨1時，而往來中環及坪洲的渡輪則會於2022年1月1日凌晨1時及凌晨1時45分別加開一班往中環及一班往坪洲的班次

署方呼籲，市民盡量使用公共運輸服務，避免駕車前往繁忙地區。如有必要駕車，請小心及忍讓，以及留意路旁泊車位會因封路而臨時取消。行人請在行人道上行走，注意道路安全和保持忍讓，並遵守交通燈訊號及現場警員的勸喻及指示。

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責任編輯：余思嵐