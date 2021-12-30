【萬千星輝頒獎禮】41位候選人靚裝影場刊　姜麗文叫三飛坦言想攞獎【多圖】

▲ 萬千星輝頒獎禮各大候選人首拍場刊。

無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》將於本周日（1月2日）晚舉行。今年頒獎禮加入不少新元素，除了提前選出五強名單、在頒獎禮當日新增由現場傳媒投票選出的「最佳衣著藝人」。另外，今年亦會首推頒獎禮場刊，一眾五強候選人早前更齊齊著靚靚為頒獎禮拍攝場刊。

現身拍攝場刊的藝人包括（排名不分先後）陳展鵬、譚俊彥、馬國明、張振朗、李佳芯、林夏薇、黃智雯、鍾嘉欣、姚子羚、周嘉洛、陸永、胡鴻鈞、滕麗名、姜麗文、張頴康、泰臣、朱敏瀚、羅子溢、黃子恆。

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另有陳自瑤、麥美恩、劉佩玥、何依婷、鄭子誠、周奕瑋、林溥來（Patrick Sir）、李思捷、森美、朱凱婷、梁芷珮、吳幸美、譚玉瑛、林正峰、羅天宇、馬貫東、丁子朗、黃庭鋒、陳瀅、王灝兒JW、王敏奕及游嘉欣。

互選心水得獎名單

眾人分別接受了無綫娛樂新聞台及《東張西望》專訪，大談賽前感受及心水得獎人。當中鍾嘉欣及梁芷珮更是完成隔離不久便趕來拍攝場刊；至於因工作關係未能抽空現身拍攝場刊的鄭嘉穎及陳貝兒，則由大會另作安排。

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今年一眾視帝候選人均十分謙虛及禮讓，馬國明及鄭嘉穎異口同聲點名睇好譚俊彥，譚俊彥坦言感恩，並笑謂：「我要多謝兩位師兄咁客氣，尤其馬明，佢曾經同我講過好多好鼓勵我嘅說話，多謝你哋，亦都承你哋貴言呀。」

另一同樣獲得很多人支持的還有張振朗，入圍最受歡迎電視男角色、飛躍進步男藝員及最受歡迎電視歌曲的胡鴻鈞，便看好振朗和鍾嘉欣：「視后我睇好鍾嘉欣，我唔想好似佢fans咁，但我真心希望她有好成績；男主角我就希望張振朗，他每套劇每個角色真係用盡能力去演，我覺得佢值得嘉許。」

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最新影片：姚子羚訪問

陳展鵬則搞笑順勢宣傳將於下年1月10日晚9點半播出的新劇《鐵拳英雄》：「唔知係咪我依家有咗小朋友，咁可以叫我鐵拳爸爸，哈哈，嘩！幾犀利呀。」

視后方面各候選人同樣惺惺相惜，姚子羚謂：「另外四位自己都好喜歡同欣賞，四個都係好努力、好優秀，我覺得邊個攞獎都會好開心。」

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林夏薇則笑言要努力準備當晚戰衣：「因為拍緊劇，我未有好多時間，希望出到嚟係端莊又靚。」

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姜麗文三項提名

女子組方面，姜麗文今年可謂交出亮麗成績單，先後入圍「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」以及「飛躍進步女藝員」五強；姜麗文坦言嚇親：「好驚喜、好感恩、好享受呢刻，因為唔知幾時再會發生呢件事。信心唔敢講，因為事實上其他候選人都好尊重同欣賞，但我當然想攞獎，但唔代表應該攞。」

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談到劇集《愛‧回家之開心速遞》入圍多項提名，憑「金城安」一角入圍「最受歡迎電視男角色」的周嘉洛坦言興奮：「我好開心同媽媽（滕麗名憑熊尚善一角入圍最受歡迎電視女角色）一齊入圍，仲要係電視角色獎！」

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向來擅長搞笑的陸永，對於入圍最受歡迎電視男角色，竟未打仗先認輸：「我梗係冇（贏嘅機會），點會有呀，一嚟對手強，二嚟個人弱，唔需要對手好強，你自己好弱就已經知道冇。」入圍男配的張頴康，笑指原本打算問劇組借戰衣了事：「我有問過劇組我有套結婚嘅禮服可否借來出席頒獎禮，但我返去同我太太講時，佢叫我唔好。」