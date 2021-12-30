【煽動刊物】《立場新聞》鍾沛權林紹桐提堂申保釋被拒　案件押後至明年2月再訊

▲ 鍾沛權今午由警車押送到西九龍裁判法院提堂。

警方國安處日前拘捕7名《立場新聞》現任及前任高層，當中前總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐連同《立場新聞》被正式控以1項串謀發佈煽動刊物罪，今（30日）午被解往西九龍裁判法院提堂。控方於庭上透露已向《立場新聞》派發出庭通知，但《立場新聞》暫未派員出席聆訊；林則於今天傍晚才出院。鍾、林兩人今申請保釋均被拒，案件押後至2022年2月25日再訊，以待警方進一步調查。

涉案3名被告分別依次為營運《立場新聞》的Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）被控1項串謀發佈及/或複製煽動刊物罪，控罪指3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及/或複製煽動刊物，即具以下意圖的刊物：引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力，及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

裁判官今午開庭處理案件，控方於庭上指他們曾嘗試向《立場新聞》派發出庭通知，而《立場新聞》現時只剩1名公司董事蔡東豪，但蔡亦不在港，因此控方今早聯絡了兩名相信有參與公司管理的職員，但兩人均拒絕簽收。控方其後於今午1時35分，將出庭通知派送至《立場新聞》位於觀塘的辦公室，並由1名員工簽收了有關通知，因此控方認為已履行《本地報刊註冊條例》中，有關法律程序文件的送達的責任。

控方又申請各被告暫毋須答辯，並要求將案件押後至2022年2月25日再訊，控方解釋初步已有足夠證據起訴各被告，但由於警方昨天才搜查《立場新聞》的辦公室，並檢走了大量新證據，包括6箱文件、60多部電腦及27部電子儲存儀器，以及需搜查林的手機內容，因此警方需時作進一步調查，以確定是否會有更多人被控。

林紹桐則一度因尚未出院而缺席聆訊，其代表大律師獲准在其缺席情況下，繼續為其申請保釋；而鍾沛權亦有保釋申請。控方則反對鍾、林兩人的保釋申請。

裁判官聽罷雙方陳詞後，決定拒絕鍾、林兩人的保釋申請，而由於林今天未有出席聆訊，因此下令林紹桐明（31日）早需到庭應訊。

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記者：楊詠渝